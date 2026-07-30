Vozinha berst fyrir því að halda nafninu hjá nýju liði

Markmaðurinn Vozinha, helsta hetja Grænhöfðaeyja á HM í sumar, er lentur í smá vandræðum hjá nýju liði.
Eftir að hafa slegið í gegn á HM ákvað Vozinha að gera sex mánaða samning við Colo-Colo í úrvalsdeild Síle.
Vandamálið er hins vegar að í Síle mega leikmenn ekki setja gælunafn aftan á treyjur, eingöngu eftirnafnið er leyfilegt.
Vozinha, sem heitir fullu nafni Josimar José Évora Dias, berst nú fyrir því að fá undanþágu frá reglunum.
Gælunafnið hefur fylgt honum alveg síðan hann var ungur drengur. „Vozinha“ þýðir „litla amman“ á portúgölsku. Gælunafnið byrjaði í ljótu gríni og vísar til þess að þegar Vozinha var ungur fór hann oft grátandi af fótboltavellinum þegar hann tapaði, heim til ömmu sinnar og afa sem hann ólst upp hjá.
Vozinha hefur eignað sér gælunafnið, gert gott úr því og vonast til að mega halda því áfram.
„Við erum með þetta vandamál en ég ræddi við ANFP [Knattspyrnusamband Síle] og þeir sýndu góðvilja. Það er forsetaráðsfundur sem þegar hefur verið boðaður á föstudag. Ég hef rætt við nokkra forseta annarra félaga og þeir hafa sýnt mér jákvæðni sína í garð þess að hann fái að spila með nafnið Vozinha, í ljósi þess að hann gerði það á mikilvægasta viðburði heims,“ sagði Aníbal Mosa, forseti Colo-Colo, við fréttamenn í dag.