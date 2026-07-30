Uppgjörið: Vestri – RFS 1-1 (2-5) | Evrópuævintýri Vestra á enda Gunnar Egill Daníelsson skrifar 30. júlí 2026 17:17 Evrópuævintýri Vestra er á enda. vísir/diego Vestri er úr leik í Sambandsdeild karla í fótbolta eftir að gert jafntefli við lettneska liðið RFS, 1-1, í öðrum leik liðanna í 2. umferð undankeppni keppninnar á Þróttarvelli í Laugardal í kvöld. RFS vann einvígið samanlagt 5-2 eftir 4-1 sigur í fyrri leiknum í Lettlandi og fer áfram í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar. Fyrsta Evrópuævintýri Vestra í sögu félagsins er hins vegar á enda en liðið mætti stórliði Qarabag frá Aserbaídsjan í 1. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar. Vestri tapaði því einvígi samanlagt 0-6 áður en liðið færðist yfir í Sambandsdeildina. Það var Vestri sem náði forystunni eftir aðeins tólf mínútna leik. Vestri vann þá boltann á vallarhelmingi RFS, Guðmundur Páll Ingason fékk boltann og renndi honum til hliðar á Johannes Selven sem tók góða snertingu inn í vítateig hægra megin og þrumaði boltanum í stöngina. Þaðan barst boltinn í varnarmann RFS sem náði ekki að hreinsa frá og Þórður Gunnar Hafþórsson var fljótur að átta sig og kom boltanum yfir marklínuna nánast á línunni. Staðan orðin 1-0 en þannig stóðu leikar ekki lengi. RFS jafnaði nefnilega metin aðeins fjórum mínútum síðar, á 16. mínútu. Eftir góða sókn kom Stefan Panic boltanum á Mamadou Sylla hægra megin í vítateignum, hann tók góða snertingu og smellti svo boltanum upp í fjærhornið með vinstri fótar skoti. Staðan þá orðin 1-1 og þannig stóðu leikar í hálfleik. Síðari hálfleikur var ansi rólegur framan af. Aðeins meira fjör færðist í leikana þegar leið á hálfleikinn en að endingu var ekkert skorað í honum og niðurstaðan jafntefli, það fyrsta hjá Vestra í Evrópukeppni. Atvik leiksins Markið hjá Þórði Gunnari Hafþórssyni á tólftu mínútu var ekki það fallegasta en það var aðeins annað markið sem Vestri skorar í Evrópukeppni í sögunni og kveikti von í brjósti Vestramanna um mögulega endurkomu. Sú von slokknaði vissulega aðeins fjórum mínútum síðar en það var gaman á meðan því stóð. Stjörnur og skúrkar Marvin Darri Steinarsson var flottur í marki Vestra og þeir Birkir Eydal og Gunnar Jónas Hauksson voru óþreytandi á miðjunni. Þórður Gunnar Hafþórsson og Johannes Selven voru þá hættulegir á sitt hvorum kantinum og skópu mark Vestra. Mamadou Sylla og Rostand Ndjiki voru hættulegustu leikmenn RFS og ógnuðu í svo til hvert sinn sem þeir fengu boltann. Sylla skoraði laglegt mark liðsins. Edson Eduardo, miðvörður Vestra, var kannski ekki beinlínis skúrkur en hann var oft ósannfærandi í einvígjum og fór í ansi glæfralega tæklingu snemma í síðari hálfleik sem hefði getað endað með rauðu spjaldi. Dómarinn Menelaos Antoniou og hans teymi frá Kýpur hafði góða stjórn á leiknum. Ekki yfir neinu að kvarta hvað dómgæsluna varðar. Stemning og umgjörð Stemningin var góð í Laugardalnum. Stuðningsmenn RFS héldu uppi stuðinu og stuðningsmenn Vestra létu í sér heyra inni á milli. Fagmannlega var að öllu staðið þegar kom að Evrópuumgjörð hjá Vestra, í góðu samstarfi við Þrótt sem lánaði Vestfirðingum heimavöllinn sinn. Sambandsdeild Evrópu Vestri