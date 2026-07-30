Ítalska stórliðið hefur brugðist við orðrómi um andlát hins sögufræga fyrirliða félagsins Franco Baresi.
Í gærkvöldi fóru fréttir að berast um að heilsu Baresi hefði hrakað verulega, sem leiddi til ótta um það versta. Hinn sögufrægi fyrirliði Milan gekkst undir aðgerð fyrir um ári síðan þar sem hnúður var fjarlægður úr lunga, og hóf í kjölfarið sína persónulegu baráttu við sjúkdóminn. La Gazzetta dello Sport segir frá.
Seint í gærkvöldi birtust greinar og skilaboð á ýmsum vefsíðum og samfélagsmiðlum þar sem tilkynnt var um andlát Baresi, sem neyddi AC Milan til að gefa út yfirlýsingu á opinberum miðlum sínum.
„AC Milan neitar þeim röngu fregnum sem eru í umferð varðandi Franco Baresi. Franco gengur í gegnum viðkvæma tíma og klúbburinn stendur með honum og fjölskyldu hans af alúð. Við hvetjum alla til að virða einkalíf hans og forðast að stuðla að útbreiðslu tilhæfulausra upplýsinga.“
Baresi er nú á Humanitas-sjúkrahúsinu í Rozzano, í útjaðri Mílanó, þar sem hann er undir stöðugu eftirliti heilbrigðisstarfsfólks.
Síðast þegar hann kom opinberlega fram var í febrúar, þegar hann bar Ólympíukyndilinn inni á San Siro-leikvanginum fyrir Vetrarólympíuleikana í Mílanó Cortina ásamt vini sínum og keppinaut úr fjölmörgum Mílanó-nágrannaslögum, Giuseppe Bergomi, sannarlega áhrifamikil stund.