Atlético Madrid hóf nýtt tímabil í spænsku úrvalsdeildinni með 2-0 sigri á nýliðum Málaga á Metropolitano í kvöld.
Markalaust var í hálfleik en heimamenn náðu loks að brjóta ísinn á 70. mínútu. Kang-in Lee kom þá Atlético yfir og nýtti þar með vel tækifærið eftir að hafa komið inn á völlinn sem varamaður.
Málaga, sem er komið aftur upp í efstu deild eftir átta ára fjarveru, stóð lengi vel í heimamönnum og hélt hreinu allan fyrri hálfleikinn. Atlético var þó meira með boltann og sótti stíft eftir hlé.
Aleix Baena innsiglaði svo sigur Atlético á 85. mínútu og kom liðinu í 2-0. Þar með var sigurinn í höfn og stjórinn Diego Simeone gat fagnað þremur stigum í fyrsta deildarleik tímabilsins.
Leikurinn var jafnframt fyrsti deildarleikur Atlético á nýju tímabili þar sem liðið er að ganga í gegnum nokkrar breytingar. Argentínumaðurinn Julian Álvarez var ekki í leikmannahópnum eftir að hafa lýst yfir vilja til að yfirgefa félagið.
Málaga þurfti því að sætta sig við tap í endurkomu sinni í spænsku úrvalsdeildina, en liðið hélt í við Atlético lengi vel áður en gæðamunurinn fór að segja til sín.