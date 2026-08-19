Íslenska landsliðskonan Ingibjörg Sigurðardóttir, leikmaður Freiburg í Þýskalandi, er komin tuttugu vikur á leið og gengur hún með sitt fyrsta barn.
Hún greindi frá óléttunni í byrjun júlí. Í dag deilir hún með fylgjendum sínum hvernig meðgangan hefur áhrif á líf hennar og fótboltaferil.
Í nýjustu uppfærslu sinni segir Ingibjörg að hún sé enn að æfa og leggja hart að sér en sé jafnframt að læra að stundum sé minna einfaldlega meira.
„Ég er enn að æfa og leggja hart að mér en er líka að læra að stundum er minna meira,“ skrifar Ingibjörg.
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Hún segist vera afar hugfangin af því sem líkaminn er fær um að gera.
„Ég er ótrúlega hissa á líkamanum og því að hann geti búið til alvöru barn?!? Mér finnst eins og við tölum ekki nóg um það,“ skrifar Ingibjörg.
Þyngdin hefur aukist jafnt og þétt og segir Ingibjörg það einkennilega tilfinningu fyrir íþróttakonu að mæta á æfingu vitandi að hún sé einfaldlega „í verra formi“ en hún var.
Hún segist þó njóta ferlisins og undirbúi sig nú fyrir fæðinguna líkt og um stærsta fótboltaleik lífs síns væri að ræða.
„Ég er að verða þyngri og þyngri, sem er skrítið þegar maður er íþróttakona og mætir á æfingu vitandi að maður er bara að verða í verra formi. En ég nýt ferlisins og undirbý mig fyrir fæðinguna eins og hún sé stærsti fótboltaleikur lífs míns.“
Nýtt fótboltatímabil er jafnframt að hefjast í Þýskalandi og segir Ingibjörg það sérstaklega skrýtið að vera ekki að undirbúa sig fyrir fyrsta leik tímabilsins um helgina.
„Það er líka sérstaklega skrýtið þessa vikuna þegar nýtt tímabil er að byrja og ég er ekki að undirbúa mig fyrir fyrsta leikinn um helgina.“
Þrátt fyrir að meðgangan sé spennandi og mikil forréttindi viðurkennir Ingibjörg að það sé erfitt að stíga tímabundið frá starfinu sem hún hefur helgað sig og inn í óvissuna sem tekur við.
„Að vera ólétt er svo spennandi og mikil forréttindi, en það er ótrúlega erfitt að stíga frá starfinu sínu og inn í hið óþekkta.“
Hún segir að það komi dagar þar sem hún sé hrædd, kvíðin og hafi ekki mikla hvatningu til að æfa. Stuðningurinn frá fólkinu í kringum hana skipti því miklu máli.
„Það koma klárlega dagar sem ég er hrædd, kvíðin og ekki með neina hvatningu til að æfa, en ég er svo þakklát fyrir frábæra liðsfélaga, þjálfara, fjölskyldu og vini sem standa þétt við bakið á mér.“
Ingibjörg heldur því áfram að æfa eftir því sem líkaminn leyfir en næstu mánuðir verða töluvert öðruvísi en hún hefur vanist á ferlinum. Í stað þess að undirbúa sig fyrir leiki með Freiburg og íslenska landsliðinu er hún nú að undirbúa sig fyrir stærsta verkefni lífsins – að verða móðir.