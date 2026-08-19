Fanney Inga Birkisdóttir var í marki Vålerenga þegar liðið vann Hønefoss 2-1 í norsku Toppserien-deildinni í dag. Arna Eiríksdóttir var einnig í byrjunarliði Vålerenga.
Þetta var annar deildarleikur Fanneyjar með norska liðinu eftir að hún gekk til liðs við Vålerenga frá sænsku meisturunum í Häcken í sumar. Hún stóð á milli stanganna í sigrinum og fékk því að fagna mikilvægum þremur stigum í nýjum búningi.
Arna Eiríksdóttir var sömuleiðis í byrjunarliðinu og lék í varnarlínu Vålerenga. Hún hefur verið fastur hluti af liðinu á tímabilinu.
Vålerenga hafði yfirhöndina í leiknum og náði að lokum að tryggja sér sigurinn, þrátt fyrir að Hønefoss hafi minnkað muninn og gert lokamínúturnar spennandi.
Sigurinn kemur Vålerenga í kjölfar afar góðs 4-1 útisigurs á Bodø/Glimt síðastliðinn föstudag. Þar voru bæði Fanney og Arna í byrjunarliðinu og Fanney lék sinn fyrsta deildarleik fyrir félagið.
Vålerenga hefur þar með unnið tvo deildarleiki á fjórum dögum og er komið með 25 stig eftir 14 umferðir. Liðið er í fjórða sæti Toppserien.