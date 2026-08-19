Stuðningur við Gianni Infantino, forseta FIFA, heldur áfram að minnka. Sándor Csányi, einn af varaforsetum FIFA og meðlimur í framkvæmdaráði sambandsins, hefur nú dregið stuðning sinn við Infantino til baka.
Csányi, sem er forseti ungverska knattspyrnusambandsins, segir brottrekstur Kevins Lamour, framkvæmdastjóra rekstrarmála FIFA, hafa verið dropann sem fyllti mælinn. Í bréfi til Infantino segir Csányi að forsetinn hafi glatað því trausti sem hann hafði til Infantino.
Lamour yfirgaf FIFA fyrr í þessum mánuði eftir að hafa gagnrýnt áform Infantino um að opna fyrir einkafjárfestingar í viðskiptalegum réttindum heimsmeistaramótsins og annarra FIFA-keppna. Áformin voru síðar lögð til hliðar eftir mikla gagnrýni innan knattspyrnuhreyfingarinnar.
Csányi segir í bréfi sínu að uppsögn Lamour bendi til alvarlegra annmarka á faglegu mati, siðferðilegum viðmiðum og leiðtogahæfni Infantino. Hann gagnrýnir einnig ýmsar ákvarðanir FIFA í tengslum við heimsmeistarakeppnina og segir áhyggjur af stjórnarháttum sambandsins hafa aukist.
Csányi er ekki sá eini sem hefur snúist gegn Infantino. Aleksander Čeferin, forseti UEFA, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, forseti Asíusambandsins AFC, og Vittorio Montagliani, forseti CONCACAF, hafa allir gagnrýnt stjórn FIFA-forsetans.
Svartfjallaland hefur einnig dregið fyrri stuðning sinn við endurkjör Infantino til baka og Ísrael hefur gert slíkt hið sama. Wales varð fyrr í þessum mánuði fyrsta knattspyrnusambandið til að tilkynna formlega að það styddi ekki lengur framboð hans.
Infantino stefnir engu að síður á fjórða kjörtímabil sitt sem forseti FIFA. Kosningin fer fram í mars 2027 og myndi nýtt kjörtímabil halda honum við stjórnvölinn til ársins 2031. Hann nýtur enn stuðnings frá stórum svæðissamböndum á borð við CAF í Afríku og CONMEBOL í Suður-Ameríku.