Harry Kane segir að löngunin til þess að snúa aftur í ensku úrvalsdeildina og reyna að slá markamet Alan Shearer sé ekki lengur jafn sterk og hún var.
Kane yfirgaf Tottenham sumarið 2023 og gekk til liðs við Bayern München. Hann hafði þá skorað 213 mörk í ensku úrvalsdeildinni og vantaði 47 mörk upp á að jafna met Shearers, sem er 260 mörk. BBC greinir frá.
Síðan hann hélt til Þýskalands hefur Kane verið stórkostlegur síðan. Hann skoraði samtals 73 mörk fyrir félagslið og landslið á síðasta tímabili og hefur nú fengið gullskóinn sem markahæsti leikmaður Evrópu.
Kane er nú á síðasta ári upphaflegs fjögurra ára samnings síns við Bayern og félagið er sagt ætla að ræða við hann um nýjan samning. Eftir að hafa tekið við gullskónum var Kane spurður út í möguleikann á því að snúa aftur til Englands og elta markamet Shearer.
„Þegar ég fór fyrst þá hugsaði ég svo sannarlega að ég myndi koma aftur. Sú löngun er ekki jafn sterk lengur,“ segir Kane.
„Ég er gríðarlega ánægður hér í München. Þetta hefur opnað augu mín fyrir allt öðrum heimi fótboltans utan Englands og gert það að verkum að ég kann enn betur að meta evrópskan fótbolta.“
Kane segir fjölskylduna sína einnig vera vel búna að koma sér fyrir í München og hann sé fyrst og fremst einbeittur að framtíð sinni hjá Bayern.
„Með liðið sem við erum með hér, stjórann og fjölskylduna mína sem er mjög sátt hér, snýst þetta bara um að vera á besta mögulega staðnum. Maður á aldrei að segja aldrei, en eins og staðan er núna er ég einbeittur að Bayern München og við sjáum hvað framtíðin ber í skauti sér.“
Kane er því enn 47 mörkum frá því að taka met Shearer, en í ljósi þess hve vel honum hefur gengið í Þýskalandi virðist metið ekki lengur vera jafn stórt markmið fyrir enska framherjann og það var þegar hann yfirgaf Tottenham.