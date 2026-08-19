Tijjani Reijnders farinn

Hollenski miðjumaðurinn Tijjani Reijnders hefur gengið frá félagaskiptum frá Manchester City til sádi-arabíska félagsins Al-Qadsiah. Kaupverðið er sagt vera 52 milljónir punda, eða því sem samsvarar 8,6 milljörðum íslenskra króna.
Reijnders, sem er 28 ára, gekk til liðs við City frá AC Milan fyrir 46,5 milljónir punda síðasta sumar. Hann náði þó ekki að festa sig í sessi hjá enska stórliðinu og yfirgefur félagið eftir aðeins eitt tímabil.
Hann lék alls 50 leiki fyrir City á síðustu leiktíð og skoraði sjö mörk. Hann varð bikarmeistari með liðinu eftir sigur í enska bikarnum og deildabikarnum á síðasta tímabili.
Reijnders var einnig lykilmaður í hollenska landsliðinu á HM 2026 og byrjaði alla þrjá leiki liðsins í riðlakeppninni. Hann sat hins vegar allan leikinn á varamannabekknum þegar Holland féll úr keppni gegn Marokkó í 32-liða úrslitum.
„Ég hef verið ótrúlega heppinn að fá að spila fyrir Manchester City og naut hverrar einustu mínútu hér,“ segir Reijnders þegar hann kvaddi félagið.
„Frá því ég kom hingað gerðu allir hjá félaginu, leikmenn, þjálfarar og starfsfólk, mér auðvelt fyrir að líða vel og vera hluti af Manchester City-fjölskyldunni.“
Hann þakkaði einnig stuðningsmönnum City sérstaklega fyrir hlýjar móttökur og stuðninginn sem hann og fjölskylda hans fengu á meðan hann var hjá félaginu.
Reijnders er sagður hafa skrifað undir fimm ára samning við Al-Qadsiah, sem Brendan Rodgers stýrir. Rodgers hefur áður stýrt meðal annars Liverpool og Celtic.
Nýr stjóri Manchester City, Enzo Maresca, valdi Reijnders ekki í leikmannahópinn fyrir Samfélagsskjöldinn gegn Arsenal á sunnudaginn. City tapaði þeim leik 3-0.
Reijnders er enn einn miðjumaðurinn sem yfirgefur Manchester City í sumar. Rodri gekk til liðs við Barcelona fyrir 65 milljónir punda og Bernardo Silva yfirgaf félagið þegar samningur hans rann út og samdi við Real Madrid án greiðslu.