Monaco riftir samning við Pogba

AS Monaco hefur formlega rift samningi sínum við franska leikmanninn Paul Pogba. Hann gekk til liðs við félagið síðasta sumar eftir að hafa verið í banni fyrir að falla á lyfjaprófi.
Í dag tilkynnti AS Monaco að félagið væri búið að rifta samningi við leikmanninn Paul Pogba. Hann skrifaði undir samning við félagið síðasta sumar og átti samningurinn að gilda til ársins 2027.
Ástæðan fyrir því að samningnum hefur verið rift er vegna þess að Paul Pogba hefur ekki enn náð leikformi eftir að hafa verið hjá félaginu í heilt ár. Meiðsli á óheppilegum tímum hafa sett strik í reikninginn og náði hann aðeins að spila í 45 mínútur á undirbúningstímabilinu í sumar.
Í september 2023 var Paul Pogba leikmaður Juventus á Ítalíu en féll þar á lyfjaprófi. Hann fór því í átján mánaða bann og meðan á því stóð losaði Juventus hann af samningi. Sumarið 2025 skrifaði hann undir samning við AS Monaco og virtist allt vera að fara í rétta átt. Nú er Pogba hins vegar aftur orðinn liðalaus.
AS Monaco þakkar Pogba fyrir sín störf þar sem hann sýndi ávallt gott hugarfar og hjálpaði öðrum leikmönnum að standa sig betur á æfingu. Öll vinnan sem hann lagði á sig utan vallar sýndi sig í hverri mínútu sem hann spilaði eftir langan tíma frá fótbolta.
Á síðasta tímabili tók Pogba þátt í sex leikjum í frönsku úrvalsdeildinni og byrjaði aðeins einn þeirra. Hann náði aðeins að spila 115 mínútur.