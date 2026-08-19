Fótbolti

Gæti misst af byrjun tíma­bilsins eftir að stuðnings­maður tæklaði hann

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Federico Gatti hefur margsinnis verið tæklaður en ekki oft af stuðningsmanni.
Federico Gatti hefur margsinnis verið tæklaður en ekki oft af stuðningsmanni. epa/Alessandro Di Marco

Federico Gatti, varnarmaður Juventus, gæti misst af byrjun tímabilsins eftir óhapp í æfingaleik á dögunum.

Juventus mætti varaliði sínu í æfingaleik og var tveimur mörkum yfir í hálfleik.

Áður en seinni hálfleikurinn hófst hlupu stuðningsmenn Juventus inn á völlinn. Einn þeirra var sérstaklega æstur og endaði á því að tækla Gatti niður.

Gatti átti að spila seinni hálfleikinn en ekkert varð af því vegna tæklingar stuðningsmannsins. Raunar var leik hætt eftir innrás stuðningsmannanna.

Gatti meiddist ekki alvarlega en það gæti staðið tæpt að hann næði fyrsta leik Juventus í ítölsku úrvalsdeildinni. Liðið sækir Frosinone heim á sunnudaginn.

Hinn 28 ára kom einmitt til Juventus frá Frosinone fyrir fjórum árum. Hann hefur leikið 137 leiki fyrir Juventus og skorað ellefu mörk.

Ítalski boltinn

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