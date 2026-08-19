Federico Gatti, varnarmaður Juventus, gæti misst af byrjun tímabilsins eftir óhapp í æfingaleik á dögunum.
Juventus mætti varaliði sínu í æfingaleik og var tveimur mörkum yfir í hálfleik.
Áður en seinni hálfleikurinn hófst hlupu stuðningsmenn Juventus inn á völlinn. Einn þeirra var sérstaklega æstur og endaði á því að tækla Gatti niður.
This is crazy 😭Federico Gatti could miss Juventus’ first game of the season after a fan accidentally tackled him from behind during a pitch invasion in a friendly this week.You genuinely can’t make this up.📰 CorSport pic.twitter.com/of29ha91zv— Italian Football TV (@IFTVofficial) August 19, 2026
This is crazy 😭Federico Gatti could miss Juventus’ first game of the season after a fan accidentally tackled him from behind during a pitch invasion in a friendly this week.You genuinely can’t make this up.📰 CorSport pic.twitter.com/of29ha91zv
Gatti átti að spila seinni hálfleikinn en ekkert varð af því vegna tæklingar stuðningsmannsins. Raunar var leik hætt eftir innrás stuðningsmannanna.
Gatti meiddist ekki alvarlega en það gæti staðið tæpt að hann næði fyrsta leik Juventus í ítölsku úrvalsdeildinni. Liðið sækir Frosinone heim á sunnudaginn.
Hinn 28 ára kom einmitt til Juventus frá Frosinone fyrir fjórum árum. Hann hefur leikið 137 leiki fyrir Juventus og skorað ellefu mörk.