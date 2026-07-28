Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Theodóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 28. júlí 2026 21:10 vísir/hulda margrét Víkingur og Þróttur gerðu 1-1 jafntefli þegar liðin mættust á AVIS-vellinum í Laugardal í Bestu deild kvenna í kvöld. Kayla Marie Rollins kom Þrótti yfir í fyrri hálfleik en Dagný Rún Pétursdóttir jafnaði metin í seinni hálfleik. Víkingur var nær sigrinum undir lok leiksins en fór illa með nokkur afar góð færi og þurfti að sætta sig við eitt stig. Með jafnteflinu færist Víkingur upp úr botnsætinu og í níunda sæti deildarinnar með ellefu stig, stigi fyrir ofan Val sem á leik til góða, en Þróttur situr áfram í sjötta sæti með 14 stig. Það voru gestirnir úr Víkinni sem byrjuðu leikinn af meiri krafti. Víkingar komust ítrekað í álitlegar stöður á upphafsmínútunum og héldu boltanum vel, en tókst ekki að skapa sér afgerandi marktækifæri. Þrátt fyrir betri byrjun Víkings voru það heimakonur sem komust yfir á 27. mínútu. Jelena Tinna Kujundzic kom þá með góða fyrirgjöf inn á teiginn þar sem Kayla Marie Rollins skallaði boltann aftur fyrir sig og yfir Telmu Ívarsdóttur, sem var að spila sinn fyrsta leik í marki Víkings. Víkingar héldu áfram að sækja fyrir leikhlé en þrátt fyrir ágætar sóknir tókst liðinu ekki að finna leið fram hjá vörn Þróttar og Mollee Swift, sem hélt hreinu fram að hléi. Staðan var því 1-0 fyrir Þrótti þegar flautað var til hálfleiks. Seinni hálfleikurinn fór rólega af stað og lengi vel var lítið um opin færi hjá báðum liðum. Á 71. mínútu kom þó verðskuldað jöfnunarmark Víkings. Jóhanna Elín Halldórsdóttir komst þá í dauðafæri en Mollee Swift varði vel frá henni. Boltinn féll hins vegar beint fyrir Dagnýju Rún Pétursdóttur, sem fylgdi vel á eftir og skoraði af stuttu færi. Jöfnunarmarkið hleypti nýju lífi í sóknarleik Víkings og liðið var sterkari aðilinn það sem eftir lifði leiks. Víkingur taldi sig hafa náð forystunni á 79. mínútu þegar Jasmín Erla Ingadóttir kom boltanum í netið. Aðstoðardómarinn flaggaði hins vegar rangstöðu og markið var dæmt af. Gestirnir fengu svo annað dauðafæri tveimur mínútum fyrir leikslok eftir hraða skyndisókn. Jasmín Erla Ingadóttir sendi boltann á Örnu Ísold Stefánsdóttur, sem var alein inni í teig. Skot hennar fór hins vegar yfir markið og Víkingur missti þar með af góðu tækifæri til að tryggja sér þrjú afar mikilvæg stig í botnbaráttunni. Hvorugu liðinu tókst að skora á lokamínútunum og niðurstaðan varð því 1-1 jafntefli í Laugardalnum. Atvik leiksins Dauðafæri Örnu Ísoldar reyndist atvik leiksins. Víkingur var hársbreidd frá því að snúa leiknum sér í vil og næla í þrjú afar mikilvæg stig, en Arna náði ekki að halda skotinu niðri þegar hún komst ein í gegn. Stjörnur og skúrkar Í liði Þróttar stóðu markaskorarinn Kayla Marie Rollins og Katie Cousins, sem sneri á dögunum aftur til Þróttar frá portúgalska félaginu Damaiense, upp úr. Kayla skoraði glæsilegt mark í fyrri hálfleik en Katie átti góðan leik á miðsvæðinu. Hjá Víkingi var Jóhanna Elín Halldórsdóttir best. Þrátt fyrir að hafa hvorki skorað né lagt upp mark var hún síógnandi í sóknarleik Víkings og skapaði oft mikla hættu við mark Þróttara. Dómarinn Brynjar Þór Elvarsson og hans teymi leystu verkefni sitt vel af hendi. Víkingar voru þó ósáttir við nokkur atvik, þar á meðal þegar mark Jasmínar Erlu Ingadóttur var dæmt af vegna tæprar rangstöðu á 79. mínútu. Stemning og umgjörð Veðrið lék við leikmenn og áhorfendur í Laugardalnum þar sem ágæt mæting var hjá stuðningsmönnum beggja liða. Brauðstangirnar voru að vanda á sínum stað og umgjörðin hin fínasta. „Mjög dýrt ef þetta var líka rangur dómur” Einar Guðnason, þjálfari Víkings.vísir Einar Guðnason þjálfari Víkings var svekktur eftir 1-1 jafntefli gegn Þrótti í Bestu deild kvenna. Hann sagði sitt lið hafa verið nær sigrinum þrátt fyrir að vera undir stóran hluta leiksins. „Ég er ótrúlega svekktur að hafa ekki unnið þennan leik, en líka léttir að hafa ekki tapað honum því við vorum undir hluta af leiknum. Samt fannst mér við eiga að klára þetta,“ sagði Einar eftir leik. Víkingur jafnaði metin í seinni hálfleik og fékk svo nokkur góð færi til að stela sigrinum. Þar á meðal var mark Jasmínar Erlu Ingadóttur sem var dæmt af vegna rangstöðu, ákvörðun sem Einar var ekki sannfærður um að hefði verið rétt. „Við skorum annað mark sem er flaggað af. Það er mjög svekkjandi. Ég á eftir að sjá hvort það var rétt. Það var flaggað af okkur mark í síðasta leik sem var ekki rangstaða. Við sáum það á myndum fyrir aftan markið okkar. Það væri mjög dýrt ef þetta var líka rangur dómur. En við þurfum bara að hætta að hugsa um það og hugsa um að skora án þess að það sé tæpt á rangstöðu.“ Þrátt fyrir vonbrigðin sagði Einar ánægjulegt að sjá lið sitt svara fyrir sig eftir að hafa lent undir. „Það var mikill kraftur síðustu tuttugu mínúturnar. Við fengum færi, skoruðum mark og vorum óheppnar að klára þetta ekki.” Þjálfarinn var jafnframt ánægður með heildarframmistöðuna, sérstaklega varnarleikinn gegn sterku liði Þróttar. „Þróttarliðið er gott og mér fannst við halda því vel niðri. Þær skoruðu eitt stórkostlegt mark en fyrir utan það sköpuðu þær sér ekki mikið. Við vorum sjálfar að koma okkur í góðar stöður í fyrri hálfleik og eftir fyrstu tuttugu mínúturnar í seinni hálfleik vorum við meira og minna ofan á.“ Næst tekur við stórleikur gegn Val og segir Einar ýmislegt jákvætt úr leiknum nýtast inn í það verkefni. „Við getum tekið margt með okkur, sérstaklega varnarleikinn. Við vorum með þétta pressu stóran hluta leiksins og líka hvernig við sóttum. Það eru hlutir sem við viljum byggja áfram á.“ „Viljinn til að gera vel var til staðar” Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar.Vísir/Diego Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var sáttur með baráttuna hjá sínu liði eftir 1-1 jafntefli gegn Víkingi í Bestu deild kvenna. Hann sagði þreytu hafa verið sýnilega hjá liðinu eftir þétta leikjatörn en hrósaði leikmönnum fyrir hugarfar og samstöðu. „Ég er ánægður með framlagið hjá stelpunum í þessum síðasta leik í þessari miklu törn. Þær börðust fyrir því að fá eitthvað út úr þessu og á góðum degi, með orkubirgðirnar á réttum stað, hefðum við bara unnið þennan leik. Ég er sannfærður um það,“ sagði Jóhann eftir leik. Þróttur hafði leikið undanúrslitaleik Mjólkurbikarsins þar sem þær tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum aðeins nokkrum dögum áður og sagði Jóhann það hafa sett mark sitt á frammistöðuna. „Það voru klárlega þreytumerki og við áttum alveg von á því. Það var ekki sami undirbúningur hjá liðunum fyrir þennan leik og þess vegna er ég ánægður með það sem við fengum út úr honum. Það stefndi í að við myndum sigla inn ljótum sigri, en svo sá maður einföld mistök, vondar sendingar og annað sem fylgir bara þreytu.“ Þrátt fyrir það vildi Jóhann ekki taka neitt af Víkingi sem jafnaði metin og var nálægt því að stela sigrinum undir lokin. „Ég tek ekkert af Víkingi. Þær klóruðu sig inn í leikinn aftur og fengu svo færi til að klára hann, en við gerðum það reyndar líka. Ég er ánægður með liðið mitt í dag og ætla að hrósa stelpunum fyrir að fara út úr þessum leik með það sama og þær komu með inn í hann.“ Aðspurður hvað hefði glatt hann mest í frammistöðunni nefndi Jóhann fyrst og fremst baráttuna. „Viljinn til að gera vel var til staðar. Þrátt fyrir að vera í lok þessarar törnar fannst mér hugarfarið vera gott og stelpurnar stóðu saman í því að berjast í gegnum þetta. Ég get ekki verið óánægður með það.“ Næst tekur Þróttur á móti Stjörnunni en Jóhann segir að nú sé mikilvægt að ná sér vel áður en hugað verður að næsta verkefni. „Við þurfum fyrst að hvíla okkur og svo förum við að spá í Stjörnuna. Leikurinn á boltanum var ekki til fyrirmyndar hjá okkur og við áttum kannski von á því, þótt það hafi ekki verið planið. Við tökum með okkur hugarfarið og samstöðuna úr þessum leik, en þurfum að laga það sem var að gerast hjá okkur með boltann.“ Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Víkingur Reykjavík