Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins

Demókratar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings birtu í kvöld myndir og myndbönd frá einkeyju barnaíðingsins heitna, Jeffreys Epstein. Hluti myndefnisins hefur aldrei sést áður.
Meðal annars sýna myndirnar svefnherbergi, baðherbergi og aðra hluta eyjunnar en þær marka í rauninni engar nýjar vendingar í máli Epsteins.
Ekki liggur fyrir hvenær myndirnar og myndböndin voru tekin.
Ríkisstjórn Donalds Trump er enn undir töluverðum þrýstingi um að opinbera Epstein-skjölin svokölluðu, sem Trump hefur sagt að verði opinberuð. Lítið hefur frést af stöðu mála hvað varðar þau skjöl síðan Trump skrifaði undir frumvarp um að þau ætti að birta.
Þó nokkur af fórnarlömbum Epsteins segjast hafa verið flutt á eyjuna og að þar hafi verið brotið á þeim, eins og fram kemur í frétt BBC, en hún kallast Little Saint James og er í bandarísku Jómfrúaeyjum.
Samhliða birtingunni sagði Robert Garcia, leiðtogi Demókrata í nefndinni, að til stæði að opinbera frekari gögn á næstu dögum. Þar væri um að ræða gögn frá JP Morgan og Deutsche Bank en báðar fjármálastofnanirnar hafa verið gagnrýndar harðlega vegna tengsla við Epstein.
🚨 BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein's private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors.See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS— Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025
Þegar talað er um Epstein-skjölin er talað um fjölda skjala og gagna sem dómsmálaráðuneytið hefur aflað í tengslum við rannsóknir í garð Jeffreys Epstein og annarra sem honum tengjast í gegnum árin. Það á við um rannsóknina þegar hann var handtekinn 2019 en gögnin ættu meðal annars að varpa ljósi á samkomulag sem Epstein gerði við saksóknara í Flórída á árum áður og rannsóknirnar sem bæði lögreglan í Flórída og Alríkislögregla Bandaríkjanna (FBI) gerðu þá.
Samkvæmt minnisblaði frá dómsmálaráðuneytinu sem sent var út fyrr á árinu situr FBI á hundruðum gígabæta af skjölum og öðrum sönnunargögnum sem tengjast Epstein. Töluverður fjöldi þessara skjala hefur áður litið dagsins ljós.
Áður en hann tók aftur við embætti forseta vörðu Trump og bandamenn hans miklu púðri í að ýta undir samsæriskenningar og sögusagnir í tengslum við Epstein. Þá sökuðu þeir Demókrata um að hylma yfir mál barnaníðingsins auðuga en Trump og hans fólk hétu því að birta öll þau gögn sem voru til.
Tónninn breyttist þó nánast strax og Trump tók aftur við embætti og hefur ríkisstjórnin lítið birt.
Í júlí tóku svo tiltölulega fáir þingmenn beggja flokka í fulltrúadeildinni sig til og sömdu frumvarp um að þvinga dómsmálaráðuneytið til að birta skjölin. Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar, kom lengi í veg fyrir að það frumvarp yrði tekið fyrir.
Í síðasta mánuði leit út fyrir að krafan yrði samþykkt og lúffaði Trump. Hann sagði sjálfur að birta ætti skjölin og skrifaði undir lög þess efnis. Hann gæti þó opinberað gögnin sjálfur, eða skipað Pam Bondi, dómsmálaráðherra, að gera það hvenær sem er og hefur getað gert það frá því hann tók við embætti.
Hér að neðan má sjá myndband frá eyjunni og þar að neðan eru myndir sem birtar voru í kvöld.
