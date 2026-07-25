Narendra Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 25. júlí 2026 23:55 Ungliðahreyfingin hefur staðið fyrir mótmælum síðan í lok júní víðs vegar um Indland. Getty Narendra Modi forsætisráðherra Indlands féllst á kröfur ungliðahreyfingar sem kallar sig Kakkalakkana sem höfðu staðið fyrir mótmælum í fimm vikur og meðal annars krafist afsagnar menntamálaráðherra landsins. Ungliðahreyfingin aflýsti mótmælunum sem virtust engan enda ætla að taka og fögnuðu á götum Janta Mantar í Nýju Delí þegar ríkisstjórn Modi féllst á kröfur mótmælenda og menntamálaráðherra landsins, Dharmendra Pradhan, sagði af sér. „Kakkalakkarnir“ hafa staðið fyrir mótmælum frá því í síðasta mánuði eftir að prófgögnum í inntökupróf í læknanám var lekið sem neyddi um tvær milljónir nemenda til að taka endurtökupróf. Atvikið hafi magnað upp reiði og vonleysi um framtíðarmöguleika ungs fólks á Indlandi, segir í umfjöllun Reuters. Mótmælin hafi endurspeglað vaxandi reiði gagnvart stjórnvöldum vegna mikils atvinnuleysis. Mótmælendur hafi krafist umfangsmikilla umbóta á menntakerfi landsins auk afsagnar Pradhan. Ungliðahreyfingin er leidd af Abhijeet Dipke, 30 ára stjórnmálafræðingi og fyrrverandi nemanda við Boston-háskóla, segir í umfjöllun breska ríkisútvarpsins. „Kakkalakkarnir“ hafi fengið gríðarlegt fylgi á netinu og breytt einu fyrirlitnasta skordýri heims í tákn seiglu en hreyfingin sé með 26 milljónir fylgjenda á samfélagsmiðlinum Instagram. „Sigur friðar, þolinmæði og þrautseigju“ Mótmælin hafi náð hámarki í vikunni þegar þúsundir mótmælenda hafi arkað að þinghúsinu í Nýju Delí. Lögreglan hafi beitt táragasi til að hafa stjórn á mótmælendum sem hafi aðeins bætt í bræði mótmælenda. Afsögn ráðherrans hafi komið á óvart þar sem Modi sé þekktur fyrir það að bregðast ekki við undan þrýstingi frá almenningi. Modi hafi stöðugt þrengt að andspyrnu borgara á Indlandi, heimsins stærsta lýðræðisríki, segir í umfjöllun New York Times. Stjórnarandstöðuflokkar hafi tekið undir kröfur unga fólksins og truflað þingstörf í vikunni. Heilbrigðisráðherra Indlands, J.P. Nadda, sagði á blaðamannafundi að ríkisstjórnin hefði fallist á allar kröfur hreyfingarinnar, meðal annars miklar umbætur á prófakerfinu og að fella niður kærur á hendur mótmælendum. Pradhan tilkynnti afsögn sína í færslu á X og sagði: „Með hliðsjón af þeirri stöðu í Jantar Mantar og um allt land, svo að andþjóðleg öfl nýti sér ekki stöðuna og til að varðveita samheldni þjóðarinnar... hef ég sent afsagnarbréf mitt til forsætisráðherrans.“ Afsögn Pradhan hafi verið „sigur friðar, þolinmæði og þrautseigju,“ skrifaði aðgerðasinninn Sonam Wangchuk á X. Hann var í hungurverkfalli í 26 daga til stuðnings ungliðahreyfingunni. Indland Mest lesið Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Innlent Veðrið haggist ekki að neinu ráði Innlent Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Innlent Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Innlent Bílvelta í Skötufirði Innlent Fleiri fréttir Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Sjá meira