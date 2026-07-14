Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni

Kona á níræðisaldri þurfti að greiða eina og hálfa milljón fyrir nauðsynlega aðgerð á baki þar sem kvóti vegna slíkra aðgerða var búinn. Dóttir hennar segið kerfið galið. Við hittum konuna og dóttur hennar í kvöldfréttum og fjöllum um málið.
Meira en sextíu innbrot hafa verið tilkynnt á höfuðborgarsvæðinu frá mánaðamótum og veitingahúsaeigendur hafa gripið til þess að hætta að taka við reiðufé. Við ræðum við lögreglu í beinni um innbrotahrinu.
Þingmanni sem sótti opnun á nýju menningarhúsi gyðinga blöskrar orðræða í þeirra garð. Við heyrum í Jóni Gnarr sem vonar að starfsemin verði til þess að skapa vitræna umræðu.
Undanúrslit á HM hefjast í kvöld og við verðum í þráðbeinni frá stemningunni á Akureyri.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.