„Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. júlí 2026 21:48 Brotist var inn í Hreppslaug á Hvanneyri í Skammadal í dag. Hreppslaug Brotist var inn í Hreppslaug í Skorradal í dag en Ungmennafélagið Íslendingur rekur laugina. Formaður þess segir innbrotið vera „súrt“ enda hafi mikil uppbygging átt sér á svæðinu og sundlaugin sé rekin með sjálfboðaliðastarfi. Starfsmenn laugarinnar hafi verið komnir til vinnu í morgun til að undirbúa opnun þegar komst í ljós að framið hefði verið innbrot, segir Kristján Guðmundsson, formaður Ungmennafélagins Íslendings. Töluverðar skemmdir hafi verið á hurð húsnæðis laugarinnar þar sem brotist var inn. Brösuglega hafi gengið fyrir þjófinn að komast í gegnum gler hurðarinnar, enda um sterkt öryggisgler að ræða. „Hann fann einhver áhöld þarna hjá okkur bakatil sem hann notaði til að brjóta á hurðina. Það gekk mjög erfiðlega, þetta var frekar sterkt öryggisgler þannig að hann var töluvert lengi að komast í gegnum glerið,“ segir Kristján. Hreppslaugin er friðuð en húsið var nýlega endurbyggt. Hreppslaug „Þetta er bara svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu. Þetta er í rauninni sundlaug sem er rekin í sjálfboðastarfi, það er ungmennafélag sem á laugina. Það er búin að vera mikil uppbygging þarna síðustu árin og bara svolítil synd að lenda í svona.“ Sem betur fer hafi ekki mikil verðmæti verið í húsnæðinu en þó hafi sjóðsvélinni og öðrum minni hlutum verið stolið. Hringt hafi verið strax á lögreglu og hún rannsaki nú málið. Lögregla sé með góðar upplýsingar í höndunum en öflugt myndavélakerfi sé á staðnum þar sem sjáist í viðkomandi og bíl hans. „Við treystum því bara að lögreglan leysi þetta“ segir Kristján. Töluvert tjón sem verði vonandi lagað sem fyrst Tjónið á hurðinni sé töluvert og panta þurfi nýtt gler í hurðina sem taki töluverðan tíma. „Þetta er leiðinlegt tjón og það tekur svolítinn tíma að laga þetta, það er verið að panta nýja glugga, karmurinn er ónýtur og allt. Þannig að þetta er töluvert tjón og vonandi leysist það fljótt. Lögð hafi verið áhersla á að opna laugina sem fyrst og þau séu að því leitinu til heppin með nágranna sem kipptu málunum í lag í bili. Bráðabrigðaviðgerðir hafi verið gerðar á hurðinni og því hafðist að taka á móti gestum á ný í dag. Bráðabirgðaviðgerðir voru gerðar á hurðinni svo hægt væri að opna laugina fyrir gestum á ný.Hreppslaug „Við áttum góða aðila hérna í sveitinni sem gátu komið og gert svona bráðabirgðaviðgerðir, þannig að við gátum opnað bara þarna seinna um daginn.“ Sundlaugar og baðlón Lögreglumál Skorradalshreppur Mest lesið Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Innlent Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Innlent Bílvelta austan við Hvalnes Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Erlent Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Innlent Fleiri fréttir „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ „One love“ til allra í kommentakerfinu Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Bílvelta austan við Hvalnes Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám Sjá meira