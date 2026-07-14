Innlent

Blöskrar á­fengis­aug­lýsingar RÚV

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Adolf Ingi Erlingsson og Stefán Eiríksson.
Adolf Ingi Erlingsson og Stefán Eiríksson. Samsett

Fyrrverandi íþróttafréttamaður sendir opna fyrirspurn til útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins varðandi áfengisauglýsingar og segist ekki geta orða bundist vegna málsins.

Adolf Ingi Erlingsson sendi Stefáni Eiríkssyni, útvarpsstjóra Rúv, fyrirspurn um áfengisauglýsingar á Rúv og birti hana á Facebook-síðu sinni. „Finnst þér, sem útvarpsstjóri og fyrrverandi lögreglustjóri, þetta virkilega forsvaranlegt?,“ spyr Adolf. 

„Ég get ekki orða bundist þegar ég horfi upp á minn gamla vinnustað sjónvarpa auglýsingum frá Smáríkinu sem var í vor dæmt fyrir ólöglega sölu á áfengi.“

Honum blöskri auglýsingar áfengisverslunarinnar Smáríkisins og að í hans augum sé um tvöfalt lögbrot að ræða. Annars vegar sé ólöglegt að auglýsa áfengi á Íslandi en þar sem áfengi sé eina söluvara Smáríkisins fari ekki á milli mála hvað verið sé að auglýsa, og hins vegar auglýsing á starfsemi fyrirtækis sem hafi verið dæmd ólögleg í Héraðsdómi fyrr í vor. 

En í apríl á þessu ári var Vilhjálmur Forberg Ólafsson, forsvarsmaður áfengisnetverslunarinnar Smáríkisins, sakfelldur fyrir að hafa selt eina þriggja lítra belju af chardonnay í lok maí í fyrra.

Fyrirspurn Adolfs í heild sinni: 

Sæll, Stefán.

Ég get ekki orða bundist þegar ég horfi uppá minn gamla vinnustað sjónvarpa auglýsingum frá Smáríkinu sem var í vor dæmt fyrir ólöglega sölu á áfengi. Í mínum augum er um tvöfalt lögbrot að ræða. Annars vegar eru áfengisauglýsingar bannaðar og þar eð Smáríkið selur ekkert annað en áfengi er augljóst hvað er verið að auglýsa. Hins vegar var starfsemi fyrirtækisins dæmd ólögleg í héraðsdómi í vor.

Finnst þér, sem útvarpsstjóri og fyrrverandi lögreglustjóri, þetta virkilega forsvaranlegt?

Kv.

Adolf Ingi Erlingsson

Áfengi Netverslun með áfengi Ríkisútvarpið

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