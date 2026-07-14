Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. júlí 2026 22:33 Adolf Ingi Erlingsson og Stefán Eiríksson. Samsett Fyrrverandi íþróttafréttamaður sendir opna fyrirspurn til útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins varðandi áfengisauglýsingar og segist ekki geta orða bundist vegna málsins. Adolf Ingi Erlingsson sendi Stefáni Eiríkssyni, útvarpsstjóra Rúv, fyrirspurn um áfengisauglýsingar á Rúv og birti hana á Facebook-síðu sinni. „Finnst þér, sem útvarpsstjóri og fyrrverandi lögreglustjóri, þetta virkilega forsvaranlegt?,“ spyr Adolf. „Ég get ekki orða bundist þegar ég horfi upp á minn gamla vinnustað sjónvarpa auglýsingum frá Smáríkinu sem var í vor dæmt fyrir ólöglega sölu á áfengi.“ Honum blöskri auglýsingar áfengisverslunarinnar Smáríkisins og að í hans augum sé um tvöfalt lögbrot að ræða. Annars vegar sé ólöglegt að auglýsa áfengi á Íslandi en þar sem áfengi sé eina söluvara Smáríkisins fari ekki á milli mála hvað verið sé að auglýsa, og hins vegar auglýsing á starfsemi fyrirtækis sem hafi verið dæmd ólögleg í Héraðsdómi fyrr í vor. En í apríl á þessu ári var Vilhjálmur Forberg Ólafsson, forsvarsmaður áfengisnetverslunarinnar Smáríkisins, sakfelldur fyrir að hafa selt eina þriggja lítra belju af chardonnay í lok maí í fyrra. Fyrirspurn Adolfs í heild sinni: Sæll, Stefán. Ég get ekki orða bundist þegar ég horfi uppá minn gamla vinnustað sjónvarpa auglýsingum frá Smáríkinu sem var í vor dæmt fyrir ólöglega sölu á áfengi. Í mínum augum er um tvöfalt lögbrot að ræða. Annars vegar eru áfengisauglýsingar bannaðar og þar eð Smáríkið selur ekkert annað en áfengi er augljóst hvað er verið að auglýsa. Hins vegar var starfsemi fyrirtækisins dæmd ólögleg í héraðsdómi í vor. Finnst þér, sem útvarpsstjóri og fyrrverandi lögreglustjóri, þetta virkilega forsvaranlegt? Kv. Adolf Ingi Erlingsson Áfengi Netverslun með áfengi Ríkisútvarpið Tengdar fréttir Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Óskiljanlegt er að netsala áfengis þenjist út eftir að fallinn er dómur um að hún sé ólögleg. Þetta segir fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins sem kallar jafnframt eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu, sem sé henni til vansa. 13. júlí 2026 22:01 „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Dómsmálaráðherra segir engar breytingar sem lúta að netsölu með áfengi vera í skoðun hjá ríkisstjórninni. Ef niðurstaða Landsréttar staðfesti það að netsalan sé ólögleg vænti hún þess að lögreglan bregðist við. 14. júlí 2026 12:30 „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Dómsmálaráðherra segir engar breytingar sem lúta að netsölu með áfengi vera í skoðun hjá ríkisstjórninni. 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