Brotist var inn í þrjá verkfæragáma í Garðabæ og Kópavogi aðfaranótt gærdagsins og rafmagnsverkfæri tekin ófrjálsri hendi. Ekki er ljóst hve miklu var stolið en leiða má líkur að því að um talsverð verðmæti hafi verið að ræða.
Logi Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að um þrjá gáma á vegum byggingaverktaka hafi verið að ræða. Einn var í Hvörfunum, annar í Hnoðraholti og þriðji við hesthús sem verið er að byggja í nágrenninu.
„Þetta eru rafmagnsverkfæri og batterí sem verið er að stela. Þetta hefur verið viðvarandi hjá okkur annað slagið í gegnum tíðina,“ segir Logi.
Hann segir að leiða megi líkur að því að það sé einn og sami aðilinn sem stendur að innbrotunum.
„Það er óttaleg tilviljun að þrír aðilar brjótist inn á þremur stöðum, á sama tima, með sama hætti,“ segir hann.
Málið er í rannsókn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og verið er að fara yfir myndefni af vettvangi.