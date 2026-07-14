Karlmaður á fertugsaldri var úrskurðaður í gæsluvarðhald í dag vegna tengsla sinna við hluta innbrota sem séu í rannsókn hjá lögreglu. Yfir sextíu innbrot hafa verið tilkynnt á höfuðborgarsvæðinu frá mánaðarmótum og lögregla segir greinilegan topp vera í innbrotum.
Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að töluverður fjöldi mála sé í rannsókn en þeim miði ágætlega. Ekki sé um skipulagða brotastarfsemi að ræða heldur séu málin „tilviljanakennd innbrot að næturlagi þar sem einstaklingar eru jafnvel að ná sér í verðmæti og peninga fyrir næsta neysluskammt.“ Flest innbrotanna hafa verið framin í mið- og vesturhluta Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi.
Karlmaður á fertugsaldri var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald síðdegis í dag vegna tengsla sinna við hluta innbrotanna. Ásmundur segist ekki geta tjáð sig að svo stöddu hvort maðurinn hafi tengsl við innbrot í fyrirtæki eða heimahús.
Allur gangur sé á því hvers kyns þýfi innbrotanna sé. Sjóðsvélar séu tæmdar við innbrot í fyrirtæki en í heimahúsum sé tölvum, farsímum og úrum stolið. Greint var frá því fyrr í dag að eigendur veitingastaðanna Ramen Momo hafi ákveðið að hætta að taka við reiðufé vegna innbrotahrinu sem nú gengur yfir Reykjavík. Brotist var inn í svokallað preppeldhús veitingastaðanna í nótt og verðmætum var stolið.
Fjöldi innbrota aukist þegar fólk fari í frí og sé ekki heima hjá sér og „þar af leiðandi er greiðari aðgangur þeirra sem vilja brjótast inn að gera það.“ Nágrannavarsla sé ein besta forvörn gegn innbrotum. „Mjög gott að vera í góðum samskiptum og sambandi við sína nágranna, láta vita þeim nágrönnum sem maður treystir að fólk sé að fara að heiman og hvort einhverrar umferðar megi vænta um heimilið.“
Einnig sé mikilvægt að læsa gluggum og hurðum og að skilja engin sjánleg verðmæti eftir í bílum.
Brotist var inn í sælkerabakaríið Sweet Aurora Reykjavík í miðbæ Reykjavíkur aðfaranótt sunnudags og peningum stolið. Eigandinn er miður sín en afar þakklátur fyrir stuðning samfélagsins sem stendur með henni. Hún stefnir ótrauð á að halda fjögurra ára afmælisveislu verslunarinnar.