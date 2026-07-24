Erlent

Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Eftir að dómstólar komust að þeirri niðurstöðu að Trump gæti ekki vísað til neyðarréttar til að réttlæta upptöku tolla án samráðs við þingið, hafa stjórnvöld leitað frumlegra leiða til að koma vilja sínum fram.
Eftir að dómstólar komust að þeirri niðurstöðu að Trump gæti ekki vísað til neyðarréttar til að réttlæta upptöku tolla án samráðs við þingið, hafa stjórnvöld leitað frumlegra leiða til að koma vilja sínum fram. Getty/Kevin Carter

Nýir tollar Bandaríkjanna gegn yfir 80 ríkjum tóku gildi í nótt, eftir að tollar sem komið var á í kjölfar þess að dómstólar úrskurðuðu „Frelsisdags“-tolla Donald Trump ólögmæta runnu út.

Nýju tollarnir eru á bilinu tíu til 12,5 prósent en athygli vekur að þeir eru lagðir á með vísan til löggjafar gegn vinnuþrælkun. Það er að segja, Bandaríkjastjórn réttlætir tolllagninguna á þeirri forsendu að umrædd ríki stundi innflutning á vörum sem framleiddar eru með vinnuþrælkun.

Frelsisdagstollarnir, sem upphaflega voru himinháir og komið á til að „leiðrétta“ viðskiptahalla milli Bandaríkjanna og annarra ríkja, voru dæmdir ólöglegir af Hæstarétti. 

Bandaríkin vinna nú í því að endurgreiða þau gjöld sem voru innheimt en heildarupphæðin er sögð nema um 160 milljörðum dala.

Í kjölfarið lögðu stjórnvöld tíu prósent toll á allan innflutning á grundvelli laga sem heimila inngrip af hálfu forsetans vegna greiðsluvanda milli Bandaríkjanna og annarra ríkja. 

Það úrræði gilti þó aðeins í 150 daga.

Meðal þeirra ríkja sem verða nú tolllögð á þeirri forsendu að þau hafi ekki innleitt lög gegn vinnuþrælkun eru aðildarríki Evrópusambandsins, Kanada og Kína.

Bandaríkin Donald Trump Skattar, tollar og gjöld

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