Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar

Nýir tollar Bandaríkjanna gegn yfir 80 ríkjum tóku gildi í nótt, eftir að tollar sem komið var á í kjölfar þess að dómstólar úrskurðuðu „Frelsisdags“-tolla Donald Trump ólögmæta runnu út.
Nýju tollarnir eru á bilinu tíu til 12,5 prósent en athygli vekur að þeir eru lagðir á með vísan til löggjafar gegn vinnuþrælkun. Það er að segja, Bandaríkjastjórn réttlætir tolllagninguna á þeirri forsendu að umrædd ríki stundi innflutning á vörum sem framleiddar eru með vinnuþrælkun.
Frelsisdagstollarnir, sem upphaflega voru himinháir og komið á til að „leiðrétta“ viðskiptahalla milli Bandaríkjanna og annarra ríkja, voru dæmdir ólöglegir af Hæstarétti.
Bandaríkin vinna nú í því að endurgreiða þau gjöld sem voru innheimt en heildarupphæðin er sögð nema um 160 milljörðum dala.
Í kjölfarið lögðu stjórnvöld tíu prósent toll á allan innflutning á grundvelli laga sem heimila inngrip af hálfu forsetans vegna greiðsluvanda milli Bandaríkjanna og annarra ríkja.
Það úrræði gilti þó aðeins í 150 daga.
Meðal þeirra ríkja sem verða nú tolllögð á þeirri forsendu að þau hafi ekki innleitt lög gegn vinnuþrælkun eru aðildarríki Evrópusambandsins, Kanada og Kína.