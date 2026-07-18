Í hádegisfréttum er rætt við Íslending sem búsettur er í Drammen í Noregi sem segir skelfilegt að horfa upp á nágranna sína missa aleigu sína. Slökkvistörf standa enn yfir í borginni þar sem hundrað heimili hafa orðið stórbruna að bráð.
Þá er rætt við líffræðing sem segir að vel hafi gengið að útrýma annarri af tveimur tegundum moskítóflugunnar sem fundust hér á landi síðasta sumar. Þrátt fyrir það er hann ekki tilbúinn til að afskrifa fluguna strax.
Einnig er rætt við framkvæmdastjóra Vegagerðarinnar um útrýmingu einbreiðra brúa á Íslandi og staðan tekin á hinu sögufræga Ögurballi sem fram fer á Vestfjörðum í kvöld, svo fátt eitt sé nefnt.