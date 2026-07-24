Maður sem myrti þrjár ungar stúlkur og stakk mörg önnur börn í hnífaárás í Southport Á Englandi árið 2024 hefur verið fluttur úr fangelsi og vistaður á geðdeild. Flutningarnir eiga engin áhrif að hafa á 52 ára dóm hans.
Í júlí 2024 gekk Axel Rudakubana inn á dansnámskeið fyrir börn í Southport og stakk þar þrjár stúlkur til bana. Þá særði hann átta önnur börn og tvo fullorðna.
Árásin leiddi til umfangsmikilla mótmæla og óeirða á Englandi en Rudakubana var þá sautján ára gamall. Hann fæddist í Wales en foreldrar hans eru innflytjendur frá Rúanda.
Stúlkurnar sem dóu hétu Alice da Silva Aguiar (Níu ára), Bebe King (Sex ára) og Elsie Dot Stancombe (Sjö ára).
„Það er góður hlutur að þessi börn eru látin, ég er svo glaður,“ sagði Rudakubana við lögreglu þegar hann var handtekinn á vettvangi árásarinnar.
Hann var dæmdur í 52 ára fangelsi vegna árásarinnar og vistaður í Belmarsh-fangelsinu fræga. Hann hefur nú verið fluttur á geðdeild á Broadmoor-sjúkrahúsinu, samkvæmt frétt Sky News. Þar hafa aðrir þekktir og umdeildir morðingjar Englands verið fluttir á árum áður.
Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu mun breytingin hafa engin áhrif á þann tíma sem hann á að afplána. Hann mun verða vistaður á hámarksöryggisdeild á sjúkrahúsinu, þar til metið verður svo að hann geti aftur verið fluttur í fangelsið og mun hann „afplána hvern einasta dag“ af dóminum, samkvæmt talsmanni ráðuneytisins sem ræddi við Sky.
Átján ára gamall karlmaður játaði að hann hefði stungið þrjár ungar stúlkur til bana og sært tíu aðra í árás í Southport á Englandi þegar réttarhöld hófust yfir honum í morgun. Hann viðurkenndi einnig að hafa eitrið rísín og bækling frá hryðjuverkasamtökunum al-Qaeda í fórum sínum.
Foreldrar Bebe King, sex ára stúlku sem var stungin til bana í árásinni í Southport í Bretlandi í lok júlímánaðar, segja eldri systur hennar hafa orðið vitni að árásinni en komist undan.
Lögregluyfirvöld á Bretlandseyjum hafa handtekið 55 ára konu fyrir að birta færslu á samfélagsmiðlum með röngum upplýsingum um árásarmanninn sem varð þremur stúlkum að bana í Southport í síðustu viku.