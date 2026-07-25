Í beinni
Fótbolti - Mjólkurbikar kvenna
Fram
Grindavík/Njarðvík
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
laugardagur 25. júlí 2026
15 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Mjólkurbikar kvenna
Fram
Grindavík/Njarðvík
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega
Fótbolti
Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið
Golf
Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna
Sport
Trump kallar LeBron James kynþáttahatara
Körfubolti
Varane bannar ungum leikmönnum að skalla
Fótbolti
Guðmundur Oddsson látinn
Golf
Sinner og Djokovic þurfa að draga sig úr keppni
Sport
Æfir íslenskuna daglega í klefanum
Íslenski boltinn
Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar
Íslenski boltinn
Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni
Fótbolti
Fleiri fréttir
Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum
Fram - Grindavík/Njarðvík | Vilja komast í úrslit í fyrsta sinn
Æfir íslenskuna daglega í klefanum
Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar
„Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“
„Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“
Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum
„Búin að slá út ansi öflug lið“
Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur
Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008
Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit
Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“
Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum
Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val
„Nýtt verkefni og nýr leikur“
Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi
Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið
Kaupa Conteh frá Stjörnunni
„Ótrúlega spennandi sóknarmaður“
Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs
Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“
Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar
„Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“
„Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“
Eyjakonur þétta vörnina
Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“
Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum
Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig
Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn
Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu
Sjá meira
Mest lesið
Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega
Fótbolti
Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið
Golf
Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna
Sport
Trump kallar LeBron James kynþáttahatara
Körfubolti
Varane bannar ungum leikmönnum að skalla
Fótbolti
Guðmundur Oddsson látinn
Golf
Sinner og Djokovic þurfa að draga sig úr keppni
Sport
Æfir íslenskuna daglega í klefanum
Íslenski boltinn
Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar
Íslenski boltinn
Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Mjólkurbikar kvenna
Fram
Grindavík/Njarðvík
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar