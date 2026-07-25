Luis de la Fuente, þjálfari heimsmeistara Spánverja, var ekki hrifinn af framkomu Argentínumanna eftir úrslitaleik HM á sunnudaginn og segir hana óþolandi og óásættanlega.
Argentínumenn gengu hart fram í úrslitaleiknum og upp úr sauð í leikslok. Þar fóru fremstir í flokki Leandro Paredes og Nahuel Molina sem réðust að Rodri og Eric García. Paredes réðst einnig á Gavi.
„Á meðan þessu stóð tók ég ekki eftir þessu. Ég var að fagna og faðma leikmennina,“ sagði De La Fuente við spænska sjónvarpsstöð.
„Hvað sem því líður er þetta óþolandi og óásættanleg hegðun sem á ekki að líðast. Þessir stóru leikmenn, sem ég hrósaði í aðdraganda leiksins og held áfram að mæra, eru frábærir með framúrskarandi þjálfara og þeim líður eflaust eins og okkur að sjá þessi viðbrögð.“
FIFA hefur sett af stað rannsókn á framkomu argentínsku leikmannanna eftir úrslitaleikinn til að komast að því hvort þeir hafi gerst sekir um brot á agareglum sambandsins.
Enzo Fernández var rekinn út af í uppbótartíma venjulegs leiktíma í úrslitaleiknum og svo virtist sem Paredes hefði einnig fengið rauða spjaldið í leikslok. Ekkert var hins vegar um það í skýrslu dómara leiksins.
Spánn vann úrslitaleikinn, 1-0. Ferran Torres skoraði eina markið í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar.
Leandro Paredes réðst á Gavi eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Þrátt fyrir það finnst Gavi að Paredes eigi ekki að fá refsingu fyrir hegðun sína eftir leikinn.
Argentínumaðurinn Leandro Paredes varð sér og þjóð sinni til skammar eftir tapið í úrslitaleik heimsmeistaramótsins en hann hefur nú tjáð sig um handalögmálin við Gavi eftir leikinn.
Fifa mun líklegast setja af stað rannsókn vegna skammarlegrar hegðunar leikmanna argentíska landsliðsins eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Fifa er nú þegar að rannsaka Argentínu eftir að liðið hélt á pólitískum borða eftir leik Argentínu og Englands.
Frábæru HM lauk í gær er Spánn hafði betur gegn Argentínu í úrslitaleik. Miklir yfirburðir hjá Spánverjum sem unnu sanngjarnan sigur.
Argentínumaðurinn Leandro Paredes var rekinn af velli eftir úrslitaleik HM gegn Spánverjum fyrir slagsmál.