Víkingur tók á móti Keflavík í Bestu deild karla í gær og sýndu Víkingar sitt rétta andlit í leiknum.
Víkingur vann Keflavík 5-1 og virtist engin þreyta eftir Evrópuleikina vera í heimamönnum. Keflvíkingar voru tveimur mörkum undir þegar flautað var til hálfleiks en minnkuðu strax muninn í seinni hálfleik. Við það vöknuðu Víkingar aftur til lífsins og bættu við þremur mörkum.
Víkingur er í efsta sæti deildarinnar með 43 stig og er með átta stiga forskot á KR sem er í öðru sætinu. Keflavík er í þéttum pakka við miðja deild með 19 stig. Valur er í fimmta sæti með jafn mörg stig og Keflavík en er með betri markatölu.
Mörk leiksins má sjá í spilaranum hér að neðan: