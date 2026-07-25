Fótbolti

Sjáðu markaveislu gær­dagsins í Víkinni

Andri Broddason skrifar
Víkingur - KR Víkingur - KR áttust við í bestu deild karla í knattspyrnu.
Víkingur - KR Víkingur - KR áttust við í bestu deild karla í knattspyrnu. Anton/Vísir

Víkingur tók á móti Keflavík í Bestu deild karla í gær og sýndu Víkingar sitt rétta andlit í leiknum. 

Víkingur vann Keflavík 5-1 og virtist engin þreyta eftir Evrópuleikina vera í heimamönnum. Keflvíkingar voru tveimur mörkum undir þegar flautað var til hálfleiks en minnkuðu strax muninn í seinni hálfleik. Við það vöknuðu Víkingar aftur til lífsins og bættu við þremur mörkum.

Víkingur er í efsta sæti deildarinnar með 43 stig og er með átta stiga forskot á KR sem er í öðru sætinu. Keflavík er í þéttum pakka við miðja deild með 19 stig. Valur er í fimmta sæti með jafn mörg stig og Keflavík en er með betri markatölu.

Mörk leiksins má sjá í spilaranum hér að neðan:

Klippa: Mörkin úr leik Víkings gegn Keflavík
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