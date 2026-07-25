Yngri leikmönnum Como í fótbolta verður ekki leyft að skalla boltann á æfingum. Verið er að koma í veg fyrir að krakkar fái högg á heilann á meðan hann er að þroskast.
Raphael Varane hefur unnið nánast alla stóru titla sem hægt er að vinna í fótbolta en lagði skóna á hilluna árið 2024 aðeins 29 ára að aldri. Ástæðan fyrir því að hann hætti snemma er vegna síendurtekinna meiðsla sem héldu honum frá vellinum.
Síðasta liðið sem Varane var á samningi hjá var lið Como á Ítalíu. Varane náði ekki að spila keppnisleik fyrir félagið en eftir að skórnir voru lagðir á hilluna starfaði hann hjá félaginu. Hann hefur verið að leggja áherslu á að minnka höfuðhögg krakka í fótbolta og hefur komið með reglu sem hann mun innleiða hjá yngri liðum Como.
Markmiðið er að minnka ítrekuð höfuðhögg með því að leyfa yngri leikmönnum ekki að skalla boltann. Eftir því sem krakkar verða eldri er hægt að æfa skalla meira og nota bolta líkari alvöru boltum.
Samkvæmt Varane er þetta besta leiðin til þess að vernda krakkana sem eru að æfa fótbolta. Ungir leikmenn þurfa skýrar reglur og á þessum aldri sé betra að krakkar séu með boltann í fótunum og læri að taka réttar ákvarðanir í fótbolta.