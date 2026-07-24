Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júlí 2026 10:32 Pep Guardiola og Carlo Ancelotti sjást hér þegar þeir mættust sem stjórar Manchester City og Real Madrid. Getty/Clive Brunskill/ Ítalska knattspyrnusambandið hefur nú staðfest að það leitaði til Carlo Ancelotti um að gerast landsliðsþjálfari áður en viðræður hófust við Pep Guardiola. Ítalska landsliðið hefur verið án aðalþjálfara síðan Gennaro Gattuso sagði starfi sínu lausu í apríl eftir að liðinu mistókst að komast á þriðja heimsmeistaramótið í röð. Fyrr í vikunni sagði Giovanni Malago, forseti ítalska knattspyrnusambandsins, að viðræður hefðu átt sér stað við Guardiola, sem yfirgaf Manchester City í sumar eftir tíu ár. Paolo Maldini, yfirmaður knattspyrnumála hjá FIGC, hefur líka viðurkennt að fyrst hafi verið leitað til Ancelotti, sem nú stýrir Brasilíu. „Við getum ekki falið þá staðreynd að við ræddum líka við Carlo áður en við töluðum við Pep. Okkur fannst hreinskilnislega rétt að byrja á þeim sem við töldum bestu í heimi,“ sagði Maldini á blaðamannafundi. 🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Carlo Ancelotti has 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐂𝐓𝐄𝐃 Italy's job offer, reports Ge Globo ❌🇮🇹Paolo Maldini confirmed today that Italy approached both Pep Guardiola and Carlo Ancelotti, but the latter has no interest in taking the job ✋Ancelotti informed the Italian… pic.twitter.com/gTB8cFvkX3— 433 (@433) July 23, 2026 Ancelotti, fyrrverandi liðsfélagi Maldini hjá bæði Ítalíu og AC Milan, tók við stjórn Brasilíu árið 2025 og framlengdi samning sinn í maí til heimsmeistaramótsins 2030. Þrátt fyrir að liðið hafi fallið úr leik í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins gegn Noregi staðfesti brasilíska knattspyrnusambandið að hinn 67 ára gamli þjálfari myndi áfram stýra fimmföldum heimsmeisturunum. Maldini, fyrrverandi varnarmaður sem lék 126 landsleiki fyrir Ítalíu, sagði að sambandið myndi helst vilja ráða þjálfara fyrir lok vikunnar en forgangsatriðið væri að finna rétta manninn. Ítalski fréttamiðillinn La Gazzetta dello Sport greindi frá því að Guardiola væri að sækjast eftir tuttugu milljóna evra árslaunum (2,8 milljörðum króna), sem er tvöfalt hærri upphæð en Ítalía bauð. „Við getum satt best að segja ekki veitt neinar nýjar upplýsingar um hvað er að gerast í augnablikinu,“ bætti Maldini við þegar hann var spurður út í fréttina. Hinn 55 ára gamli Guardiola leiddi City til sex enskra úrvalsdeildartitla, þriggja bikarmeistaratitla, fimm deildabikartitla og Meistaradeildartitils á sigursælum áratug sínum á Englandi. Fyrrverandi landsliðsþjálfarar Ítalíu, Antonio Conte og Roberto Mancini, auk fyrrverandi miðjumanns landsliðsins, Andrea Pirlo, hafa einnig verið orðaðir við starfið. Ítalski boltinn EM 2028 í fótbolta Mest lesið HM-leikmaður í glannakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Hættir með landsliðinu Fótbolti María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Haaland dýrastur í sögu Fantasy Enski boltinn Fleiri fréttir Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Chelsea að hreppa Lacroix Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu HM-leikmaður í glannakstri með kókaín í blóðinu Hættir með landsliðinu María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val „Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ „Sigurinn nærir“ „Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Sjá meira