Fótbolti

Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pep Guardiola og Carlo Ancelotti sjást hér þegar þeir mættust sem stjórar Manchester City og Real Madrid.
Pep Guardiola og Carlo Ancelotti sjást hér þegar þeir mættust sem stjórar Manchester City og Real Madrid. Getty/Clive Brunskill/

Ítalska knattspyrnusambandið hefur nú staðfest að það leitaði til Carlo Ancelotti um að gerast landsliðsþjálfari áður en viðræður hófust við Pep Guardiola.

Ítalska landsliðið hefur verið án aðalþjálfara síðan Gennaro Gattuso sagði starfi sínu lausu í apríl eftir að liðinu mistókst að komast á þriðja heimsmeistaramótið í röð.

Fyrr í vikunni sagði Giovanni Malago, forseti ítalska knattspyrnusambandsins, að viðræður hefðu átt sér stað við Guardiola, sem yfirgaf Manchester City í sumar eftir tíu ár.

Paolo Maldini, yfirmaður knattspyrnumála hjá FIGC, hefur líka viðurkennt að fyrst hafi verið leitað til Ancelotti, sem nú stýrir Brasilíu.

„Við getum ekki falið þá staðreynd að við ræddum líka við Carlo áður en við töluðum við Pep. Okkur fannst hreinskilnislega rétt að byrja á þeim sem við töldum bestu í heimi,“ sagði Maldini á blaðamannafundi.

Ancelotti, fyrrverandi liðsfélagi Maldini hjá bæði Ítalíu og AC Milan, tók við stjórn Brasilíu árið 2025 og framlengdi samning sinn í maí til heimsmeistaramótsins 2030.

Þrátt fyrir að liðið hafi fallið úr leik í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins gegn Noregi staðfesti brasilíska knattspyrnusambandið að hinn 67 ára gamli þjálfari myndi áfram stýra fimmföldum heimsmeisturunum.

Maldini, fyrrverandi varnarmaður sem lék 126 landsleiki fyrir Ítalíu, sagði að sambandið myndi helst vilja ráða þjálfara fyrir lok vikunnar en forgangsatriðið væri að finna rétta manninn.

Ítalski fréttamiðillinn La Gazzetta dello Sport greindi frá því að Guardiola væri að sækjast eftir tuttugu milljóna evra árslaunum (2,8 milljörðum króna), sem er tvöfalt hærri upphæð en Ítalía bauð.

„Við getum satt best að segja ekki veitt neinar nýjar upplýsingar um hvað er að gerast í augnablikinu,“ bætti Maldini við þegar hann var spurður út í fréttina.

Hinn 55 ára gamli Guardiola leiddi City til sex enskra úrvalsdeildartitla, þriggja bikarmeistaratitla, fimm deildabikartitla og Meistaradeildartitils á sigursælum áratug sínum á Englandi.

Fyrrverandi landsliðsþjálfarar Ítalíu, Antonio Conte og Roberto Mancini, auk fyrrverandi miðjumanns landsliðsins, Andrea Pirlo, hafa einnig verið orðaðir við starfið.

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