Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júlí 2026 10:32 Michael Olise sló HM-met Pele með því að gefa sjö stoðsendingar á heimsmeistaramótinu. Getty/Kevin C. Cox Hann hugsaði vel um liðsfélaga sína á heimsmeistaramótinu en Michael Olise er sakaður af fyrrverandi kærustu um að hugsa ekki um barnið sitt. Lögfræðideila stendur yfir milli þeirra og eru frásagnir fyrrverandi parsins, sem nú eldar grátt silfur saman, í hrópandi ósamræmi. Hún heldur því fram að hann sé að svíkja það að borga meðlag. Ítalska blaðið La Gazzetta dello Sport fjallar um málið. Aðeins nokkrum dögum eftir tap franska liðsins í undanúrslitum heimsmeistaramótsins er hinn 24 ára gamli Michael Olise flæktur í harða deilu um meðlagsgreiðslur. Samkvæmt fréttum frá þýska blaðinu Bild sakar hin 34 ára gamla Fatima Zaunbrecher, sem var kærasta hans í tvö ár, leikmann Bayern München um að vanrækja dóttur þeirra og greiða ekki reglulegar meðlagsgreiðslur. Voru par í tvö ár Fatima býr í Düsseldorf og kynntist Olise í gegnum Instagram. Eftir að hafa spjallað á netinu hittust þau, fóru á stefnumót og urðu ástfangin. Þau voru par í tvö ár og á meðan á sambandi þeirra stóð eignuðust þau Aaliyah Noor en DNA-próf hefur síðan staðfest tengslin milli barnsins, sem nú er tuttugu mánaða, og fótboltamannsins. Hins vegar er Olise sagður neita að hitta dóttur sína. Að sögn Fatimu hefur Frakkinn aldrei hitt barnið í eigin persónu. Lögfræðingar leikmannsins munu hafa tilkynnt henni að „fundur yrði ekki árangursríkur“. Þar að auki var konunni upphaflega boðin mánaðarleg meðlagsgreiðsla upp á 836,50 evrur, (120 þúsund íslenskar krónur), upphæð sem síðar var hækkuð í tvö þúsund evrur (287 þúsund íslenskar krónur) þrátt fyrir að Olise hafi um átta milljónir evra í nettólaun en peningarnir hafa að sögn aldrei verið greiddir. 🚨 Michael Olise has acknowledged paternity of a 20-month-old daughter after undergoing a DNA test. 🇫🇷His child was born following a previous relationship with Fatima Zaunbrecher, with all communication between the two parties now taking place through lawyers. Fatima says she… pic.twitter.com/Aagwb90Y6G— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2026 Frásögn Olise er, eins og við var að búast, önnur. Heimildarmenn nákomnir honum halda því fram að hann hafi aldrei neitað að greiða meðlag og hafi þvert á móti ítrekað boðið fyrrverandi kærustu sinni hærri upphæð en kveðið er á um í þýskum viðmiðunarreglum, en hafi aldrei fengið svar frá móður barnsins. Vildi 8,6 milljónir á mánuði Hins vegar hefur komið í ljós að Zaunbrecher hafði krafist mánaðarlegra meðlagsgreiðslna upp á sextíu þúsund evrur fyrir frönskum dómstóli eða 8,6 milljónir króna. Konan, sem nýtur aðstoðar lögfræðings í fjölskyldurétti, segist búa í einstaklingsíbúð ekki aðeins með dóttur sinni heldur einnig með móður sinni. „Hann þarf að axla ábyrgð,“ heldur Fatima áfram að ítreka við hvert tækifæri. Enn sem komið er hefur enginn dómstóll úrskurðað í málinu. 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