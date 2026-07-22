Sergio Agüero og Lionel Messi eru fyrrum liðsfélagar í argentínska landsliðinu og Agüero veit meira um það sem gerðist í herbúðum argentínska landsliðsins fyrir úrslitaleikinn á móti Spáni.
Agüero greindi frá því í beinu streymi á netinu að Messi og þjálfari Argentínu hefðu rifist eftir tap í úrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Spáni og talaði einnig um hvernig liðsfélagar Messi hefðu brugðist honum.
„Satt best að segja líkaði mér ekki hvernig hlutirnir enduðu í úrslitaleiknum með landsliðinu, sérstaklega þar sem Messi var ósammála Lionel Scaloni. Messi sagði mér að hann hefði lent í árekstri við Scaloni vegna leikaðferða þjálfarans og hvernig hann stjórnaði leiknum,“ sagði Sergio Agüero.
Messi sagði honum að það væri engin leið að þeir gætu legið til baka og leyft Spánverjum að vera með allan boltann því þannig myndu þeir tapa, en þjálfarinn krafðist þess samt að spila með lága pressu og bíða eftir skyndisókn.
Sergio “Kun” Agüero revealed in a livestream that Messi and the Argentina coach did clash after the World Cup final loss to Spain and also talked about how Messi’s teammates let him down.“I honestly didn’t like how things ended in the final with the national team, especially… pic.twitter.com/22oWssBLD1— SIR1⭐️ (@sa10nee) July 21, 2026
Sergio “Kun” Agüero revealed in a livestream that Messi and the Argentina coach did clash after the World Cup final loss to Spain and also talked about how Messi’s teammates let him down.“I honestly didn’t like how things ended in the final with the national team, especially… pic.twitter.com/22oWssBLD1
Argentína náði ekki einu skoti á mark í öllum úrslitaleiknum og reyndi að standa af sér sóknarþunga spænska liðsins. Emiliano Martínez varði ellefu skot og setti með því nýtt met í úrslitaleik HM.
„Ég meina, hver í fjandanum fer gegn orðum besta leikmanns heims? Messi sér leikinn öðruvísi en þjálfarinn var of stoltur til að fylgja ráðum hans,“ sagði Agüero. Argentínska liðið lék manni færri alla framlenginguna eftir að Enzo Fernández fékk sitt annað gula spjald.
„Tækling Enzo var mjög kærulaus. Þegar þú ert nú þegar kominn með gult spjald, þá ferðu samt í svona tæklingu,“ sagði Agüero.
„Argentína var þegar búin að tapa leiknum áður en úrslitaleikurinn hófst og það er bara svo sorglegt hvernig Lionel Scaloni og liðsfélagar hans brugðust Leo á síðasta heimsmeistaramóti hans eftir allt sem hann hefur gert fyrir landsliðið,“ sagði Agüero.