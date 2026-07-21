Skoska liðið Hearts mætti Sturm Graz í undankeppni Meistaradeildar Evrópu þar sem Hearts sáu aldrei til sólar. Sturm Graz var með yfirhöndina allan leikinn og það bíður Hearts erfitt verkefni í seinni leiknum sem verður spilaður í Skotlandi.
Martröðin fyrir Hearts byrjaði strax á fjórðu mínútu þegar Jon Gorenc Stankovic skoraði með laglegum skalla. Liðin héldu áfram að berjast og komu færi á báðum helmingum vallarins en ekkert þeirra var hættulegt.
Eins marks munur var á liðunum í hálfleik en Hearts-liðið mætti ekki tilbúið til leiks í seinni hálfleik. Á níu mínútna kafla náði Sturm Graz að skora þrjú mörk og virtist öll von úti fyrir Hearts.
Hearts gerði þá þrefalda skiptingu og liðið sótti aðeins í sig veðrið og byrjaði að skapa sér færi. Því miður fyrir Hearts vildi boltinn einfaldlega ekki inn. Í lokahluta leiksins náði Sturm Graz varla að fá boltann og sókn Hearts dundi yfir Austurríkismennina en leikurinn endaði 4-0 fyrir Sturm Graz.
Tómas Bent Magnússon kom inn á völlinn á 84. mínútu og átti einn laglegan skalla en boltinn fór rétt fram hjá markinu. Hearts verður því að vinna upp fjögurra marka mun í seinni leik liðanna sem spilaður verður í Skotlandi.