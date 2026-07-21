Liðalaus Stones eftirsóttur Andri Broddason skrifar 21. júlí 2026 22:30 John Stones er án liðs en gríðarlega eftirsóttur hjá liðum um allan heim. Catherine Ivill /Getty Images Chelsea hefur áhuga á að sækja John Stones en hann er samningslaus í augnablikinu. Hann var samningsbundinn Manchester City en skrifaði ekki undir annan samning við félagið. Mikil eftirspurn er eftir enska varnarmanninum John Stones en hann er ekki samningsbundinn neinu félagi sem stendur. Samkvæmt heimildum BBC er Chelsea að búa sig undir að bjóða leikmanninum samning. Inter Milan hefur einnig sýnt áhuga á að fá varnarmanninn. John Stones var í tíu ár leikmaður Manchester City og vann þar nítján titla. Hann var keyptur til Manchester City frá Everton árið 2016 en uppeldisfélagið hans er Barnsley. John Stones hefur glímt við mikið af meiðslum síðustu ár sem hefur takmarkað spilagetu hans. Hann spilaði aðeins níu leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og byrjaði fimm þeirra. Stones hefur verið hluti af enska landsliðinu síðan árið 2016 en hann varð ekki fastamaður í liðinu fyrr en á heimsmeistaramótinu í Rússlandi árið 2018. Hann hefur skorað þrjú mörk fyrir enska landsliðið. Enski boltinn Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Fleiri fréttir Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjá meira