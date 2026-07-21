Fótbolti

Liðalaus Stones eftir­sóttur

Andri Broddason skrifar
John Stones er án liðs en gríðarlega eftirsóttur hjá liðum um allan heim.
John Stones er án liðs en gríðarlega eftirsóttur hjá liðum um allan heim. Catherine Ivill /Getty Images

Chelsea hefur áhuga á að sækja John Stones en hann er samningslaus í augnablikinu. Hann var samningsbundinn Manchester City en skrifaði ekki undir annan samning við félagið.

Mikil eftirspurn er eftir enska varnarmanninum John Stones en hann er ekki samningsbundinn neinu félagi sem stendur. Samkvæmt heimildum BBC er Chelsea að búa sig undir að bjóða leikmanninum samning. Inter Milan hefur einnig sýnt áhuga á að fá varnarmanninn.

John Stones var í tíu ár leikmaður Manchester City og vann þar nítján titla. Hann var keyptur til Manchester City frá Everton árið 2016 en uppeldisfélagið hans er Barnsley.

John Stones hefur glímt við mikið af meiðslum síðustu ár sem hefur takmarkað spilagetu hans. Hann spilaði aðeins níu leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og byrjaði fimm þeirra.

Stones hefur verið hluti af enska landsliðinu síðan árið 2016 en hann varð ekki fastamaður í liðinu fyrr en á heimsmeistaramótinu í Rússlandi árið 2018. Hann hefur skorað þrjú mörk fyrir enska landsliðið.

Enski boltinn

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