Morgan Rogers hefur verið staðfestur sem leikmaður Chelsea. Hann kemur til félagsins frá Aston Villa en Chelsea borgaði 117 milljónir punda fyrir leikmanninn.
Morgan Rogers var orðaður við Chelsea í vikunni en nú er loks búið að staðfesta að hann sé búinn að skrifa undir samning hjá félaginu. Rogers skrifar undir sex ára samning með möguleika á að framlengja hann um eitt ár.
Signed for the Blues. 🔵✔️— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2026
Signed for the Blues. 🔵✔️
Rogers lék með enska landsliðinu á heimsmeistaramótinu og lagði upp markið gegn Argentínu í undanúrslitunum. Hann átti flott tímabil hjá Aston Villa þar sem hann skoraði tíu mörk og gaf sex stoðsendingar.
Arsenal var búið að gera sig líklegt til að fá leikmanninn en hann var verulega eftirsóttur. Svo virðist sem Chelsea hafi náð að sannfæra hann og hefur þjálfari Chelsea, Xabi Alonso, miklar væntingar til hans.
He chose Chelsea. pic.twitter.com/V6NrGsuZH9— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2026
He chose Chelsea. pic.twitter.com/V6NrGsuZH9
Cole Palmer og Morgan Rogers hafa verið vinir lengi og kynntust í akademíu Manchester City. Fagnið hans Palmer hefur vakið mikla athygli en það er Rogers sem á heiðurinn af fagninu.
Chelsea bindur því sterkar vonir við að þeir muni oft fagna saman á tímabilinu en Chelsea átti ekki gott tímabil þar sem liðið endaði í tíunda sæti deildarinnar.