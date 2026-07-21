Jhon Duran er enn á ný kominn í nýtt félag en þrátt fyrir að vera enn bara 22 ára er hann genginn til síns sjöunda félags á fótboltaferlinum.
Duran, sem er fyrrverandi framherji Aston Villa, er farinn til portúgalska félagsins Benfica á lánssamningi út tímabilið en kemur þangað frá sádi-arabíska liðinu Al-Nassr.
Duran hefur nýlega leikið með Fenerbahce í Tyrklandi og Zenit St. Pétursborg í Rússlandi.
Benfica mun greiða 6,1 milljón evra í lánsgjald fyrir kólumbíska landsliðsmanninn með kauprétti upp á 30 milljónir evra í lok tímabilsins 2026–27.
Bem-vindo, Jhon Durán! ✍️🇨🇴 Bienvenido! pic.twitter.com/yThPi7YvSe— SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2026
Bem-vindo, Jhon Durán! ✍️🇨🇴 Bienvenido! pic.twitter.com/yThPi7YvSe
„Ég er ánægður! Ég held því áfram fram að þetta sé stærsta félagið í Portúgal. Ég er mjög þakklátur fyrir að vera hér. Ég hef mjög miklar væntingar til þess að vera hér. Ég vil spila vel, gefa allt mitt og verða meistari,“ sagði Duran.
Duran hóf atvinnumannaferil sinn hjá kólumbíska liðinu Envigado árið 2019 áður en hann færði sig yfir til bandaríska MLS-liðsins Chicago Fire árið 2022.
Hann var aftur á faraldsfæti í janúar 2023 þegar hann gekk til liðs við Aston Villa fyrir fjórtán milljónir punda og varð fljótt í uppáhaldi hjá stuðningsmönnum.
Félagaskipti til West Ham gengu ekki eftir sumarið 2024, en eftir að hafa skorað frægt sigurmark fyrir Villa gegn Bayern München í Meistaradeildinni var Duran seldur til Al-Nassr fyrir 71 milljón punda í janúar 2025.
Þrátt fyrir að hafa skorað átta mörk í 13 leikjum fyrir sádi-arabíska liðið var hann aðeins í hálft tímabil áður en hann fór til Fenerbahce á láni.
Knattspyrnustjórinn Jose Mourinho var rekinn innan við mánuði eftir að Duran lék sinn fyrsta leik í Tyrklandi og lánssamningnum var rift í febrúar 2026 svo hann gæti gengið til liðs við Zenit.
Eftir að hafa skorað þrjú mörk í níu leikjum í Rússlandi fær Duran nú tækifæri til að festa rætur hjá Benfica, sjöunda félaginu í sjöunda landinu á ungum ferli sínum.
🚨🇨🇴 Jhon Duran (22) career path so far... • Envigado 🇨🇴 • Chicago Fire 🇺🇸• Aston Villa 🏴• Al Nassr 🇸🇦 • Fenerbahçe 🇹🇷• Zenit 🇷🇺• Benfica 🇵🇹 pic.twitter.com/kxcx1uX7Qz— EuroFoot (@eurofootcom) July 20, 2026
🚨🇨🇴 Jhon Duran (22) career path so far... • Envigado 🇨🇴 • Chicago Fire 🇺🇸• Aston Villa 🏴• Al Nassr 🇸🇦 • Fenerbahçe 🇹🇷• Zenit 🇷🇺• Benfica 🇵🇹 pic.twitter.com/kxcx1uX7Qz