Fótbolti

Stoltur af argentíska liðinu

Andri Broddason skrifar
Enzo Fernandez er stoltur af argentíska liðinu þrátt fyrir að hegðun liðsins hafi verið gagnrýnd.
Enzo Fernandez er stoltur af argentíska liðinu þrátt fyrir að hegðun liðsins hafi verið gagnrýnd. Patrick Smith/Getty Images

Enzo Fernandez segir að argentíska landsliðið hafi verið landi sínu til sóma á heimsmeistaramótinu. Fernandez fékk rautt spjald í úrslitaleiknum og hefur hegðun argentíska liðsins í úrslitaleiknum verið gagnrýnd.

Argentína tapaði gegn Spáni í úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta og hefur hegðun argentíska landsliðsins á mótinu verið gagnrýnd. Sérstaklega hegðunin í úrslitaleiknum þar sem brutust út slagsmál eftir leikinn.

Enzo Fernandez er einn af lykilmönnum argentíska landsliðsins en hann fékk rautt spjald í úrslitaleiknum eftir glannalegt brot á Pau Cubarsi. Hann segir í færslu á samfélagsmiðlum að argentíska landsliðið hafi verið landi sínu til sóma.

„Þessi hópur hefur verið fulltrúi landsins á besta mögulega hátt. Keppnin snýst ekki bara um sigur heldur að leggja allt í sölurnar og gefast aldrei upp þegar maður klæðist argentísku treyjunni. Það eru forréttindi að vera hluti af hópi sem keppir á hæsta stigi og berst með stolti, auðmýkt og heillindum.“

Í færslunni minnist hann ekkert á rauða spjaldið sem hann fékk né slagmálin í lok leiks.

„Það er mesti heiður ferilsins að klæðast treyju þjóðar minnar og ég mun halda áfram að leggja allt í sölurnar í hvert sinn sem ég klæðist henni.“

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