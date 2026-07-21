Stoltur af argentíska liðinu

Enzo Fernandez segir að argentíska landsliðið hafi verið landi sínu til sóma á heimsmeistaramótinu. Fernandez fékk rautt spjald í úrslitaleiknum og hefur hegðun argentíska liðsins í úrslitaleiknum verið gagnrýnd.
Argentína tapaði gegn Spáni í úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta og hefur hegðun argentíska landsliðsins á mótinu verið gagnrýnd. Sérstaklega hegðunin í úrslitaleiknum þar sem brutust út slagsmál eftir leikinn.
Enzo Fernandez er einn af lykilmönnum argentíska landsliðsins en hann fékk rautt spjald í úrslitaleiknum eftir glannalegt brot á Pau Cubarsi. Hann segir í færslu á samfélagsmiðlum að argentíska landsliðið hafi verið landi sínu til sóma.
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„Þessi hópur hefur verið fulltrúi landsins á besta mögulega hátt. Keppnin snýst ekki bara um sigur heldur að leggja allt í sölurnar og gefast aldrei upp þegar maður klæðist argentísku treyjunni. Það eru forréttindi að vera hluti af hópi sem keppir á hæsta stigi og berst með stolti, auðmýkt og heillindum.“
Í færslunni minnist hann ekkert á rauða spjaldið sem hann fékk né slagmálin í lok leiks.
„Það er mesti heiður ferilsins að klæðast treyju þjóðar minnar og ég mun halda áfram að leggja allt í sölurnar í hvert sinn sem ég klæðist henni.“