Rodrigo De Paul, leikmaður argentínska landsliðsins, gagnrýnir þá sem telja að Argentína hafi notið velvildar dómara á heimsmeistaramótinu í fótbolta í ár.
Hluti af opinberri umræðu á samfélagsmiðlum á meðan á HM stóð snerist um að Argentína nyti velvildar dómara af pólitískum eða viðskiptalegum ástæðum.
Rodrigo De Paul, fyrrverandi stjarna Atlético Madrid, gagnrýnir harðlega þær skoðanir sem styðja þá hugmynd að Argentína hafi verið í uppáhaldi hjá yfirvöldum fótboltans.
„Í dag sé ég hversu margir biðu eftir þessum úrslitum og dreifðu tilefnislausum samsæriskenningum út allt HM til að lina sársauka annarra, því þeir gátu ekki upplifað það sem við Argentínumenn upplifðum,“ skrifaði De Paul í færslu á Instagram.
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Atvik sem kynti undir vangaveltum um velvild í garð Argentínu var þegar 3-0 mark Egyptalands gegn Argentínu var umdeilanlega dæmt af með hjálp VAR.
Brot á Lisandro Martínez, leikmanni Argentínu, alveg við hornfána Egypta var ástæðan fyrir því að markið var dæmt af. Argentína vann leikinn að lokum 3-2.
„Ég tel ekki að þetta hafi verið brot eða að VAR hefði átt að grípa inn í til að dæma markið af,“ sagði fyrrverandi dómari í ensku úrvalsdeildinni, Mark Clattenburg, eftir leikinn.
„Mesti sársaukinn er vegna þess að við gátum ekki fært heimsbikarinn aftur til landsins okkar, því ef einhverjir áttu skilið að upplifa þá tilfinningu aftur, þá voru það þið,“ skrifaði De Paul
„En eftir því sem líður á stundirnar gerum við okkur grein fyrir því að samkenndin sem þið hafið með þessum hóp nær lengra en bikarinn og það er eitthvað sem ég vil halda í til að komast í gegnum þessa stund. Það mun særa mig í langan tíma en í dag er ég stoltari en nokkru sinni fyrr af því að vera Argentínumaður,“ skrifaði De Paul.