Spænska þjóðin var heldur betur með á nótunum í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta og fögnuður hennar mældist á jarðskjálftamælum.
Búnaður spænska rannsóknarráðsins, CSIC, greindi þrjá stóra titringstoppa í úrslitaleiknum en það var þegar Ferran Torres skoraði sigurmarkið, þegar mark var dæmt af í stöðunni 0-0 og umfram allt þegar lokaflautið gall.
Spánverjar skoruðu ekki markið langþráða fyrr en í framlengingunni en þeir voru með mikla yfirburði í úrslitaleiknum þótt biðin eftir sigurmarkinu hafi verið löng.
Þessi þrjú augnablik komu auðvitað af stað fagnaðarlátum um allt land.
Spænska rannsóknarráðið er ríkisstofnun fyrir vísindarannsóknir og tækniþróun. Merkin voru einnig numin af netum Landfræðistofnunar Spánar og Kortagerðar- og jarðfræðistofnunar Katalóníu.
Allir mælar sýndu óvenjuleg merki tengd hátíðarhöldum í borgum eins og Algeciras, Barcelona, Cádiz og Granada.
Þetta var annar heimsmeistaratitill Spánar en liðið er einnig Evrópumeistari og Ólympíumeistari karla í fótbolta og heldur því öllum þremur stóru titlunum á sama tíma, sem hefur aldrei gerst áður.
Hér fyrir neðan má sjá hvernig jarðskjálfamælarnir á Spáni námu þessi lykilaugnablik í úrslitaleiknum.
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