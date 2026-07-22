Fótbolti

Vinicius hefur gjör­breyst eftir lýta­að­gerð

Andri Broddason skrifar
Vinicius virðist hafa farið í lýtaaðgerð og gjörbreyst í útliti eftir heimsmeistaramótið í fótbolta.
Vinicius virðist hafa farið í lýtaaðgerð og gjörbreyst í útliti eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Sarah Stier/Getty Images

Vinicius Jr. hefur vakið mikla athygli eftir heimsmeistaramótið fyrir nýtt útlit sitt. Svo virðist sem hann hafi farið í lýtaaðgerð og stækkað hökuna sína.

Brasilíska landsliðið með Vinicius Jr. innanborðs komst ekki lengra en í 16-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta. Þar tapaði liðið gegn Noregi 2-1.

Lítið hefur sést af einni skærustu stjörnu Brasilíu, Vinicius Jr. síðan þá en nú hafa myndir farið í dreifingu þar sem hann lítur allt öðruvísi út. Svo virðist sem Vinicius hafi farið í lýtaaðgerð og látið stækka á sér hökuna.

Brasilíski miðillinn TMC greinir frá því að Vinicius hafi farið í lýtaaðgerð og breytt hökunni sinni. Mikil leynd var á stofunni sem Vini fór á til að engar fréttir af þessu myndu spyrjast út. Fólk hefur hins vegar spurt ýmissa spurninga eftir gjörbreytt útlit leikmannsins.

Vinicius er í fríi núna þangað til næsta tímabil byrjar þar sem hann mun halda áfram að leika með Real Madrid.

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