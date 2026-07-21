Íslandsmeistarar Víkings sigruðu Ísraelsmeistara Beer Sheva, 2-1, í fyrri leik liðanna í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Nikolaj Hansen skoraði bæði mörk Víkinga sem fara með eins marks forskot í seinni leikinn sem fer fram í Ungverjalandi á miðvikudaginn í næstu viku.
Staðan var markalaus í hálfleik en Nikolaj kom Víkingi yfir í upphafi seinni hálfleiks. Gestirnir jöfnuðu skömmu síðar eftir klaufaleg mistök Daníels Hafsteinssonar og náðu í kjölfarið fínum tökum á leiknum.
Á 76. mínútu var mark dæmt af Beer Sheva og það hleypti nýju lífi í lið Víkings. Heimamenn hertu tökin, juku pressuna og hún bar árangur þegar Nikolaj skoraði annað mark sitt þegar fimm mínútur voru til leiksloka. Nikolaj var einnig hetja Víkings í heimaleiknum gegn Györ í síðustu umferð og reyndist aftur örlagavaldurinn í kvöld.
Víkingur var með fín tök á leiknum í fyrri hálfleik. Íslandsmeistararnir pressuðu meistarana frá Ísrael mjög framarlega með ágætum árangri. Að sama skapi voru Víkingar óhræddir við að leysa pressu Ísraelanna með spili.
Beer Sheva ógnaði lítið sem ekkert í fyrri hálfleik en bestu færin voru Víkings.
Á 6. mínútu skaut Valdimar Þór Ingimundarson í stöngina á marki Beer Sheva eftir góðan undirbúning Arons Elísar Þrándarsonar og Nikolaj.
Undir lok fyrri hálfleiks stigu Víkingar á bensíngjöfina og fengu dauðafæri á 42. mínútu. Gunnar Vatnhamar skallaði boltann þá fyrir markið á Nikolaj sem átti skot sem Ofir Marciano varði frábærlega. Skömmu síðar áttu Nikolaj og Daníel tvær tilraunir í sömu sókninni.
Staðan var markalaus í hálfleik en strax á 48. mínútu náði Víkingur forystunni. Helgi Guðjónsson tók innkast og grýtti boltanum inn á vítateig Beer Sheva, Oliver Ekroth skallaði boltann áfram á Nikolaj sem þefaði færið uppi og skoraði í enn einum Evrópuleiknum.
Gleði Íslandsmeistaranna var þó skammvinn því þremur mínútum síðar jöfnuðu meistararnir frá Ísrael. Aron Snær Friðriksson, sem var kominn aftur í mark Víkings, sendi boltann á Daníel. Hann var umsvifalaust settur undir pressu, tapaði boltanum og Kings Kangwa skoraði.
Markið sló Víking út af laginu því eftir að hafa verið með góð tök á leiknum vann Beer Sheva sig inn í hann. Gestirnir voru sterkari aðilinn lengst af í seinni hálfleik og heimamenn virtust vankaðir eftir jöfnunarmarkið.
Á 76. mínútu gerði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, þrefalda skiptingu til að breyta gangi leiksins. Andartaki síðar skoraði Niv Yehoshuha en markið var dæmt af vegna rangstöðu.
Þetta reyndist vendipunktur í leiknum. Víkingar tóku aftur við sér og fóru að ógna marki Ísraelanna.
Óskar Borgþórsson komst í dauðafæri á 85. mínútu en Miguel Vitor, fyrirliði Beer Sheva, bjargaði á elleftu stundu. Andartaki síðar fékk Óskar boltann á hægri kantinum. Hann sendi fasta sendingu með fram jörðinni fyrir markið þar sem Nikolaj beið. Daninn réðist á boltann, stýrði honum í netið og Víkingar aftur komnir með forystuna.
Víkingar voru ekki saddir og reyndu hvað þeir gátu til að bæta þriðja markinu við. Það gekk ekki eftir en þeir rauðu og svörtu geta vel við unað að ganga af velli með sigur eftir að hafa lent í mótlæti í seinni hálfleik.
Sem fyrr sagði breyttist takturinn í leiknum þegar mark Yehoshuha var dæmt af. Víkingar vöknuðu þá aftur til lífsins, settu undir sig hausinn og náðu aftur yfirhöndinni. Þeir uppskáru svo sigurmark sem gæti reynst svo dýrmætt.
Nikolaj heldur áfram að sýna sínar bestu hliðar í Evrópuleikjum og gerði útslagið í kvöld. Danski framherjinn var síógnandi og vel með á nótunum inni í vítateig Beer Sheva.
Gylfi Þór Sigurðsson átti afbragðs leik á miðju Víkings, sívinnandi og skapandi, og vörn Íslandsmeistaranna var nokkuð þétt.
Daníel spilaði vel fram að markinu sem hann færði Beer Sheva á silfurfati en var eflaust manna fegnastur þegar Nikolaj skoraði sigurmark Víkings. Valdimar hefur svo oft spilað betur en í kvöld.
Filip Glova frá Slóvakíu dæmdi leikinn og fórst það ágætlega úr hendi. Hann leyfði mikið, flautaði ekki á óþarfa brot og fór sparlega með spjöldin. VAR-dómararnir komu svo mikið við sögu eins og áður sagði.
Stúkan í Víkinni var þétt setin og áhorfendur létu í sér heyra, sem og mótmælendur fyrir utan völlinn. Allt fór þó friðsamlega fram.