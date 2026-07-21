Fótbolti

Orðin hans Gavi gerðu Paredes al­veg snaróðan eftir úr­slita­leikinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það fór allt upp í háaloft á milli Leandro Paredes og nokkurra spænskra leikmanna og í framhaldinu var landsliðsþjálfarinn Lionel Scaloni mættur til að stíga á milli manna.
Það fór allt upp í háaloft á milli Leandro Paredes og nokkurra spænskra leikmanna og í framhaldinu var landsliðsþjálfarinn Lionel Scaloni mættur til að stíga á milli manna. Getty/Tom Weller

Argentínumaðurinn Leandro Paredes varð sér og þjóð sinni til skammar eftir tapið í úrslitaleik heimsmeistaramótsins en hann hefur nú tjáð sig um handalögmálin við Gavi eftir leikinn.

Paredes kom inn á sem varamaður í hálfleik og lét vel finna fyrir sér í leiknum. Flestum þótti hann komast upp með alltof mikið en hann var enn þá inni á vellinum þegar lokaflautið gall.

Eftir leikinn varð hann hins vegar alveg snaróður og reyndi að slást við spænsku landsliðsmennina. Paredes hefur nú sagt hvað það var sem gerði hann svona reiðan.

„Gavi kom til mín eftir lokaflautið á meðan allir voru að fagna. Hann sá mig og sagði á spænsku að enginn dómari eða VAR væri til að hjálpa Messi í dag. Ég kunni ekki að meta það. Það var vanvirðing, sérstaklega þar sem leiknum var þegar lokið,“ sagði Leandro Paredes.

„Ég gekk að honum og sló hann utan undir. Ég ætlaði ekki að standa þarna og leyfa krökkum að tala svona um Messi. Eftir það magnaðist allt upp. Leikmenn beggja liða þustu að, það var ýtt og öskrað og allir reyndu að verja liðsfélaga sína,“ sagði Paredes.

„Svona hlutir gerast þegar tilfinningarnar eru í hámarki eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ég er ekki stoltur af því að þetta hafi breyst í handalögmál en ég ætlaði ekki að láta einhvern sýna Messi vanvirðingu án þess að bregðast við,“ sagði Paredes.

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