Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. júlí 2026 12:31 Það fór allt upp í háaloft á milli Leandro Paredes og nokkurra spænskra leikmanna og í framhaldinu var landsliðsþjálfarinn Lionel Scaloni mættur til að stíga á milli manna. Getty/Tom Weller Argentínumaðurinn Leandro Paredes varð sér og þjóð sinni til skammar eftir tapið í úrslitaleik heimsmeistaramótsins en hann hefur nú tjáð sig um handalögmálin við Gavi eftir leikinn. Paredes kom inn á sem varamaður í hálfleik og lét vel finna fyrir sér í leiknum. Flestum þótti hann komast upp með alltof mikið en hann var enn þá inni á vellinum þegar lokaflautið gall. Eftir leikinn varð hann hins vegar alveg snaróður og reyndi að slást við spænsku landsliðsmennina. Paredes hefur nú sagt hvað það var sem gerði hann svona reiðan. 🚨 Leandro Paredes speaking on the clash with Gavi after the World Cup final:🗣️: “Gavi came over after the final whistle while everyone was celebrating. He saw me and said in Spanish that No referee or VAR to help Messi today, I didn’t appreciate it. It was disrespectful,… pic.twitter.com/lZWYeP2OJr— 𝗠𝗕𝗥. (@absolutkylian) July 19, 2026 „Gavi kom til mín eftir lokaflautið á meðan allir voru að fagna. Hann sá mig og sagði á spænsku að enginn dómari eða VAR væri til að hjálpa Messi í dag. Ég kunni ekki að meta það. Það var vanvirðing, sérstaklega þar sem leiknum var þegar lokið,“ sagði Leandro Paredes. „Ég gekk að honum og sló hann utan undir. Ég ætlaði ekki að standa þarna og leyfa krökkum að tala svona um Messi. Eftir það magnaðist allt upp. Leikmenn beggja liða þustu að, það var ýtt og öskrað og allir reyndu að verja liðsfélaga sína,“ sagði Paredes. „Svona hlutir gerast þegar tilfinningarnar eru í hámarki eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ég er ekki stoltur af því að þetta hafi breyst í handalögmál en ég ætlaði ekki að láta einhvern sýna Messi vanvirðingu án þess að bregðast við,“ sagði Paredes. View this post on Instagram A post shared by ArenaWire (@arenawire26) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Fleiri fréttir Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Giskaði á réttan sigurvegara HM í fimmta skiptið í röð Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Sjá meira