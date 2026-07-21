Fótbolti

„Tek fyrri hálf­leikinn á mig“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, sagði taktíkst upplegg sitt hafa mistekist í fyrri hálfleik. 
Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, sagði taktíkst upplegg sitt hafa mistekist í fyrri hálfleik.  Vísir/Vilhelm

Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, skoraðist ekki undan ábyrgð á 7-1 tapi liðsins gegn Breiðabliki í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld. 

„Þetta var þungt kvöld og frammistaðan alls ekki nógu góð sérstaklega í fyrri hálfleik. Ég tek það bara á mig hversu illa við mættum til leiks og hvernig þetta fór í fyrri hálfleiknum,“ sagði Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, að leik loknum.

„Taktískt upplegg mitt gekk engan veginn upp og þær áttu mjög auðvelt með að leysa þá pressu sem ég lagði upp með. Hæfileikarírkir leikmenn þeirra fengu of mikið pláss og tíma til þess að athafna og því fór sem fór,“ sagði Matthías enn fremur.

„Við fórum yfir hlutina í hálfleik og náðum að vera nær þeim í seinni hálfleik. Leikur okkar batnaði þegar líða tók á leikinn en það er svo sem bara vera saga okkar í sumar. Það tekur okkur of langan tíma að komast í takt við leikina og það er eitthvað sem við þurfum að skoða,“ sagði hann.

„Það er jákvætt að sjá Röggu skora og innkomuna hjá Emmu. Ég næ eflaust að tína einhverja fleiri jákvæða mola þegar ég horfi á leikinn aftur. Hins vegar er ljóst að við þurfum að gera mikið mun betur í næstu leikjum ef við ætlum að snúa genginu við. Það eru mikil gæði í þessum leikmannahópi og nú er það bara undir mér og leikmönnum mínum komið að sýna það inni á vellinum í lengri tíma í leikjum okkar,“ sagði Matthías um framhaldið.

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