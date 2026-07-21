„Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Hjörvar Ólafsson skrifar 21. júlí 2026 21:47 Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, sagði taktíkst upplegg sitt hafa mistekist í fyrri hálfleik. Vísir/Vilhelm Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, skoraðist ekki undan ábyrgð á 7-1 tapi liðsins gegn Breiðabliki í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld. „Þetta var þungt kvöld og frammistaðan alls ekki nógu góð sérstaklega í fyrri hálfleik. Ég tek það bara á mig hversu illa við mættum til leiks og hvernig þetta fór í fyrri hálfleiknum,“ sagði Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, að leik loknum. „Taktískt upplegg mitt gekk engan veginn upp og þær áttu mjög auðvelt með að leysa þá pressu sem ég lagði upp með. Hæfileikarírkir leikmenn þeirra fengu of mikið pláss og tíma til þess að athafna og því fór sem fór,“ sagði Matthías enn fremur. „Við fórum yfir hlutina í hálfleik og náðum að vera nær þeim í seinni hálfleik. Leikur okkar batnaði þegar líða tók á leikinn en það er svo sem bara vera saga okkar í sumar. Það tekur okkur of langan tíma að komast í takt við leikina og það er eitthvað sem við þurfum að skoða,“ sagði hann. „Það er jákvætt að sjá Röggu skora og innkomuna hjá Emmu. Ég næ eflaust að tína einhverja fleiri jákvæða mola þegar ég horfi á leikinn aftur. Hins vegar er ljóst að við þurfum að gera mikið mun betur í næstu leikjum ef við ætlum að snúa genginu við. Það eru mikil gæði í þessum leikmannahópi og nú er það bara undir mér og leikmönnum mínum komið að sýna það inni á vellinum í lengri tíma í leikjum okkar,“ sagði Matthías um framhaldið. Íslenski boltinn Besta deild kvenna Valur Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Fleiri fréttir Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjá meira