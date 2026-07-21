Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku

Dönsku meistararnir í AGF steinlágu fyrir Lech Poznan í undankeppni Meistaradeildar Evrópu. AGF lék manni færri eftir að markmaður liðsins fékk rautt spjald á lygilegan hátt.
Fyrri leikur liðanna fór fram í kvöld og var hann leikinn í Danmörku. Mikael Neville Anderson byrjaði inn á fyrir dönsku meistarana en Tómas Kristjánsson sat þar á bekknum og Gísli Gottskálk Þórðarsson sat á bekknum hjá Lech Poznan. Pólska liðið komst yfir á 29. mínútu leiksins eftir að Mikael Ishak skaut hörkuskoti með vinstri fæti í nærhornið og gat Jesper Hansen ekkert gert í marki AGF.
Hansen átti ekki góðan leik en aðeins fimm mínútum eftir markið tók hann upp boltann fyrir utan vítateiginn sinn og fékk að launum rautt spjald. AGF þurfti að bregðast við og varamarkmaðurinn Mads Hedenstad Christiansen mætti á völlinn í stað kantmannsins Sebastian Jorgensen.
Það tók Lech Poznan aðeins nokkrar mínútur að bæta við öðru marki, nú manni fleiri. Patrik Walemark skoraði eftir að hafa sundurspilað vörn AGF. Þannig stóðu leikar í hálfleik og útlitið var ekki gott fyrir AGF.
Snemma í fyrri hálfleik náði AGF að minnka muninn í 2-1 eftir skyndisókn og virtist von kvikna hjá leikmönnum AGF. Það dugði þó skammt þar sem Lech Poznan bætti við þriðja marki liðsins á 62. mínútu og aftur þurfti AGF tvö mörk til að jafna. Þrem mínútum seinna skoraði Patrik Walemark sitt annað mark fyrir Lech Poznan og gerði endanlega út um leikinn.
Næsti leikur liðanna verður spilaður í Póllandi á miðvikudaginn og hefur AGF verk að vinna þar ef liðið ætlar að komast áfram í undankeppni Meistaradeildarinnar. Gísli Gottskálk Þórðarson kom ekkert inn á í leiknum en vonandi fær hann að spila fyrir Lech Poznan á heimavelli.