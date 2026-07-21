Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 21. júlí 2026 22:19 Óskar Smári, þjálfari Stjörnunnar, var skiljanlega ekki ánægður eftir stórtap gegn FH á útivelli. Anton/Vísir „Hvað er hægt að segja? Betra liðið vann, liðið sem vildi vinna leikinn vann leikinn og við vorum langt frá okkar besta í dag. Þegar þú gefur FH einhvern möguleika á að ganga á lagið þá gerast svona hlutir. Það gerðist í dag og margt í okkar leik sem var ekki í lagi í dag,“ sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir tapið stóra í kvöld. „Fyrstu tíu mínúturnar voru í lagi en svo tóku þær bara yfir og þær byrja bara á grunnatriðunum í leiknum og þær gerðu það betur en við í dag. Við vorum lengi að bregðast við og vorum ekki samstilltar og einhvern veginn ekki á sömu blaðsíðu. Við höfum spilað frábæra vörn í allt sumar en í dag var varnarleikurinn okkar bara oft mjög barnalegur og lélegur,“ en fyrir leikinn hafði Stjarnan fengið á sig fæst mörk í sumar eða ellefu talsins í jafn mörgum leikjum. Óskar Smári segir sína leikmenn þurfa að sýna úr hverju þeir eru gerðir eftir svona skell. „Örugglega eitthvað í uppsetningunni sem ég get tekið ábyrgð á. Eftir svona tap þá fæ ég að vita úr hverju leikmennirnir mínir eru gerðir því þetta var ljótt og vont tap og mér fannst margt í þessum leik alls ekki í lagi. Á sama tíma getum við horft á nokkra hluti jákvæðum augum.“ „Held að það finnist öllum vont að tapa 7-3, ég held að það sé ekki spurning og við erum ekki fyrsta liðið til að kjamsa á því frá FH í sumar að tapa stórt á móti þeim. Það er ekki tapið sem skilgreinir þig heldur hvernig þú ætlar að bregðast við því. Við þurfum að bregðast við þessari frammistöðu og þeim atriðum sem fór úrskeiðis. Það er spurningin sem ég spurði stelpurnar inn í klefa og það er fróðlegt að sjá hvaða svar ég fæ. Síðast þegar við töpuðum var á móti FH, 2-1. Sá leikur var allt öðruvísi. Ég vona að þessi leikur er bara smá svona niður á jörðina og svo bara áfram gakk og við gerum áfram það sem við höfum gert vel í sumar,“ sagði Óskar Smári að lokum. Besta deild kvenna Íslenski boltinn Stjarnan Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Fleiri fréttir Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjá meira