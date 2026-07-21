Fótbolti

Óskar Smári Haralds­son: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Óskar Smári, þjálfari Stjörnunnar, var skiljanlega ekki ánægður eftir stórtap gegn FH á útivelli.
Óskar Smári, þjálfari Stjörnunnar, var skiljanlega ekki ánægður eftir stórtap gegn FH á útivelli. Anton/Vísir

„Hvað er hægt að segja? Betra liðið vann, liðið sem vildi vinna leikinn vann leikinn og við vorum langt frá okkar besta í dag. Þegar þú gefur FH einhvern möguleika á að ganga á lagið þá gerast svona hlutir. Það gerðist í dag og margt í okkar leik sem var ekki í lagi í dag,“ sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir tapið stóra í kvöld.

„Fyrstu tíu mínúturnar voru í lagi en svo tóku þær bara yfir og þær byrja bara á grunnatriðunum í leiknum og þær gerðu það betur en við í dag. Við vorum lengi að bregðast við og vorum ekki samstilltar og einhvern veginn ekki á sömu blaðsíðu. Við höfum spilað frábæra vörn í allt sumar en í dag var varnarleikurinn okkar bara oft mjög barnalegur og lélegur,“ en fyrir leikinn hafði Stjarnan fengið á sig fæst mörk í sumar eða ellefu talsins í jafn mörgum leikjum.

Óskar Smári segir sína leikmenn þurfa að sýna úr hverju þeir eru gerðir eftir svona skell.

„Örugglega eitthvað í uppsetningunni sem ég get tekið ábyrgð á. Eftir svona tap þá fæ ég að vita úr hverju leikmennirnir mínir eru gerðir því þetta var ljótt og vont tap og mér fannst margt í þessum leik alls ekki í lagi. Á sama tíma getum við horft á nokkra hluti jákvæðum augum.“

„Held að það finnist öllum vont að tapa 7-3, ég held að það sé ekki spurning og við erum ekki fyrsta liðið til að kjamsa á því frá FH í sumar að tapa stórt á móti þeim. Það er ekki tapið sem skilgreinir þig heldur hvernig þú ætlar að bregðast við því. Við þurfum að bregðast við þessari frammistöðu og þeim atriðum sem fór úrskeiðis. Það er spurningin sem ég spurði stelpurnar inn í klefa og það er fróðlegt að sjá hvaða svar ég fæ. Síðast þegar við töpuðum var á móti FH, 2-1. Sá leikur var allt öðruvísi. Ég vona að þessi leikur er bara smá svona niður á jörðina og svo bara áfram gakk og við gerum áfram það sem við höfum gert vel í sumar,“ sagði Óskar Smári að lokum.

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