Fótbolti

Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólu­bláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Nikolaj Hansen er markahæsti leikmaður Víkings í Evrópukeppni.
Nikolaj Hansen er markahæsti leikmaður Víkings í Evrópukeppni. vísir/diego

Nikolaj Hansen var glaður þegar hann haltraði í viðtal eftir leik Víkings og Beer Sheva í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann skoraði bæði mörk Íslandsmeistaranna í 2-1 sigri þeirra.

„Já, þetta er bara gaman og ég er bara ótrúlega stoltur af liðinu hvernig við spiluðum hérna á heimavelli. Við erum búnir að spila svo vel og þetta var verðskuldaður sigur í dag,“ sagði Nikolaj í samtali við íþróttadeild eftir leikinn í Víkinni.

Nikolaj og félagar voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en tókst ekki að skora, ekki frekar en gestunum frá Ísrael.

„Við vorum smá ósáttir við að vera ekki 2-0 yfir í hálfleik en á sama tíma þurftum við bara að halda áfram. Við erum búnir að sýna hvað við erum góðir á heimavelli og stuðningurinn er búinn að vera svo góður. Það er fínt að taka 2-1,“ sagði Nikolaj.

Eftir jöfnunarmark Beer Sheva átti Víkingur á brattann að sækja en náði aftur vopnum sínum eftir að mark var dæmt af ísraelsku meisturunum seint í leiknum.

„Þetta gerðist líka úti á móti Györ. Við komumst 1-0 yfir en þeir skora strax eftir það. Þetta er oft svona, menn komast yfir en slaka svo aðeins á. Við verðum kannski aðeins að vinna í því og halda áfram að berjast eins og við vorum búnir að gera,“ sagði Nikolaj.

En hvernig sneru Víkingar taflinu aftur sér í vil?

„Bara halda áfram. Við gerðum bara það sem við erum góðir í og sýndum okkar leik. Við spiluðum vel, sköpuðum mikið af færum og á sama tíma var þetta svona kamikaze-fótbolti og við hefðum kannski átt að refsa þeim meira,“ svaraði Nikolaj.

Hann var með íspoka á ökklanum eftir leikinn og stakk við.

„Já, þetta gerðist úti á móti Györ. Þetta er búið að vera bólgið og allur fóturinn fjólublár en ég verð bara að berjast og spila,“ sagði Nikolaj sem er vongóður fyrir seinni leikinn gegn Beer Sheva í næstu viku.

„Já já, núna erum við komnir 2-1 yfir í einvíginu en þetta er bara fyrri hálfleikur. Núna förum við aftur út og við vitum hvernig það verður. Við fórum til Ungverjalands í síðasta leik og þetta verður erfitt. En á sama tíma er maður bara bjartsýnn fyrir næsta leik,“ sagði Nikolaj að lokum.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík

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