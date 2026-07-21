Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. júlí 2026 21:50 Nikolaj Hansen er markahæsti leikmaður Víkings í Evrópukeppni. vísir/diego Nikolaj Hansen var glaður þegar hann haltraði í viðtal eftir leik Víkings og Beer Sheva í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann skoraði bæði mörk Íslandsmeistaranna í 2-1 sigri þeirra. „Já, þetta er bara gaman og ég er bara ótrúlega stoltur af liðinu hvernig við spiluðum hérna á heimavelli. Við erum búnir að spila svo vel og þetta var verðskuldaður sigur í dag,“ sagði Nikolaj í samtali við íþróttadeild eftir leikinn í Víkinni. Nikolaj og félagar voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en tókst ekki að skora, ekki frekar en gestunum frá Ísrael. „Við vorum smá ósáttir við að vera ekki 2-0 yfir í hálfleik en á sama tíma þurftum við bara að halda áfram. Við erum búnir að sýna hvað við erum góðir á heimavelli og stuðningurinn er búinn að vera svo góður. Það er fínt að taka 2-1,“ sagði Nikolaj. Eftir jöfnunarmark Beer Sheva átti Víkingur á brattann að sækja en náði aftur vopnum sínum eftir að mark var dæmt af ísraelsku meisturunum seint í leiknum. „Þetta gerðist líka úti á móti Györ. Við komumst 1-0 yfir en þeir skora strax eftir það. Þetta er oft svona, menn komast yfir en slaka svo aðeins á. Við verðum kannski aðeins að vinna í því og halda áfram að berjast eins og við vorum búnir að gera,“ sagði Nikolaj. En hvernig sneru Víkingar taflinu aftur sér í vil? „Bara halda áfram. Við gerðum bara það sem við erum góðir í og sýndum okkar leik. Við spiluðum vel, sköpuðum mikið af færum og á sama tíma var þetta svona kamikaze-fótbolti og við hefðum kannski átt að refsa þeim meira,“ svaraði Nikolaj. Hann var með íspoka á ökklanum eftir leikinn og stakk við. „Já, þetta gerðist úti á móti Györ. Þetta er búið að vera bólgið og allur fóturinn fjólublár en ég verð bara að berjast og spila,“ sagði Nikolaj sem er vongóður fyrir seinni leikinn gegn Beer Sheva í næstu viku. „Já já, núna erum við komnir 2-1 yfir í einvíginu en þetta er bara fyrri hálfleikur. Núna förum við aftur út og við vitum hvernig það verður. Við fórum til Ungverjalands í síðasta leik og þetta verður erfitt. En á sama tíma er maður bara bjartsýnn fyrir næsta leik,“ sagði Nikolaj að lokum. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Fleiri fréttir Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjá meira