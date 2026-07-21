Fótbolti

Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lamine Yamal faðmar Lionel Messi í leikslok sem óskaði honum til hamingju með heimsmeistaratitilinn.
Lamine Yamal faðmar Lionel Messi í leikslok sem óskaði honum til hamingju með heimsmeistaratitilinn. Getty/Hector Vivas

Spænski heimsmeistarinn Lamine Yamal hefur greint frá því hvað fór á milli hans og Lionel Messi og tilfinningaþrunginni stundu eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins á sunnudagskvöldið.

Myndavélarnar náðu faðmlagi þeirra tveggja en fyrir úrslitaleikinn var hann settur upp sem hálfgert einvígi þeirra á milli, ekki síst þökk sé nítján ára gamalli mynd af Messi að baða kornungan Yamal og að þeir fóru báðir upp um unglingastarf Barcelona.

Eftir lokaflautið færði Lamine Yamal sig stuttlega frá fagnaðarlátum Spánverja og fór beint til að finna Lionel Messi, sem var enn á vellinum að meðtaka tapið.

Leikmennirnir tveir tókust í hendur og deildu tilfinningaþrungnu faðmlagi sem fór fljótt á flug á samfélagsmiðlum. Hvað sagði Lamine Yamal við Lionel Messi?

Eftir leikinn útskýrði ungi spænski framherjinn að hann hefði farið til fyrirliða Argentínu til að sýna honum virðingu sína og styðja hann á einni sársaukafyllstu stundu ferilsins.

„Ég sagði bara við hann: ‚Fyrirgefðu,‘“ sagði Yamal þegar hann rifjaði upp stutt orðaskipti við leikmanninn sem hann hefur ítrekað lýst sem átrúnaðargoði sínu og fyrirmynd.

Spænski framherjinn sagði einnig að Messi hefði óskað honum til hamingju með titilinn og frammistöðu hans á mótinu, sem breytti samtalinu í virðingarvott milli tveggja leikmanna á gjörólíkum stigum ferils síns.

Yamal sagði þessa stund og orð Messi hafa skipt hann svo miklu máli að hún væri næstum því meira virði en gullverðlaunapeningurinn sem hann var með um hálsinn. Messi hvatti hann áfram og sagði að nú væri komið að hans kynslóð að taka við.

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