Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. júlí 2026 14:47 Lamine Yamal faðmar Lionel Messi í leikslok sem óskaði honum til hamingju með heimsmeistaratitilinn. Getty/Hector Vivas Spænski heimsmeistarinn Lamine Yamal hefur greint frá því hvað fór á milli hans og Lionel Messi og tilfinningaþrunginni stundu eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins á sunnudagskvöldið. Myndavélarnar náðu faðmlagi þeirra tveggja en fyrir úrslitaleikinn var hann settur upp sem hálfgert einvígi þeirra á milli, ekki síst þökk sé nítján ára gamalli mynd af Messi að baða kornungan Yamal og að þeir fóru báðir upp um unglingastarf Barcelona. Eftir lokaflautið færði Lamine Yamal sig stuttlega frá fagnaðarlátum Spánverja og fór beint til að finna Lionel Messi, sem var enn á vellinum að meðtaka tapið. Leikmennirnir tveir tókust í hendur og deildu tilfinningaþrungnu faðmlagi sem fór fljótt á flug á samfélagsmiðlum. Hvað sagði Lamine Yamal við Lionel Messi? Eftir leikinn útskýrði ungi spænski framherjinn að hann hefði farið til fyrirliða Argentínu til að sýna honum virðingu sína og styðja hann á einni sársaukafyllstu stundu ferilsins. „Ég sagði bara við hann: ‚Fyrirgefðu,‘“ sagði Yamal þegar hann rifjaði upp stutt orðaskipti við leikmanninn sem hann hefur ítrekað lýst sem átrúnaðargoði sínu og fyrirmynd. Spænski framherjinn sagði einnig að Messi hefði óskað honum til hamingju með titilinn og frammistöðu hans á mótinu, sem breytti samtalinu í virðingarvott milli tveggja leikmanna á gjörólíkum stigum ferils síns. Yamal sagði þessa stund og orð Messi hafa skipt hann svo miklu máli að hún væri næstum því meira virði en gullverðlaunapeningurinn sem hann var með um hálsinn. Messi hvatti hann áfram og sagði að nú væri komið að hans kynslóð að taka við. View this post on Instagram A post shared by WatinFootballWorld (@watinfootballworld) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Fleiri fréttir Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Giskaði á réttan sigurvegara HM í fimmta skiptið í röð Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjá meira