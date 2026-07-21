„Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. júlí 2026 22:11 Sölvi Geir Ottesen var sáttur með sína menn í leikslok en hefði ekki slegið hendinni á móti einu marki í viðbót fyrir seinni leikinn. vísir/diego Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, hrósaði sínum mönnum eftir sigurinn á Beer Sheva, 2-1, í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann sagði Víkinga hafa sýnt mikinn styrk í leiknum þrátt fyrir mótbyr. Nikolaj Hansen skoraði bæði mörk Víkings. Það fyrra kom á 48. mínútu en gestirnir frá Ísrael jöfnuðu þremur mínútum seinna eftir að Daníel Hafsteinsson missti boltann á slæmum stað. Beer Sheva náði í kjölfarið góðum tökum á leiknum en eftir mark sem var dæmt af liðinu snerist pendúllinn aftur í átt til Víkings. „Það er bara að halda áfram að trúa á okkar leik, trúa á að við komum til baka. Þú átt erfiða kafla í öllum leikjum en svo lengi sem þú lætur það ekki hafa of mikil áhrif og bara heldur þér inni í leiknum og einbeitir þér að því sem þú ætlar að gera. Okkur tókst að koma okkur aftur upp úr þessu. Við fengum klaufalegt mark á okkur. Ég bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja og Danni gerði það frábærlega í leiknum,“ sagði Sölvi við Vísi eftir leik. „Svona hlutir gerast í fótbolta og það sló okkur aðeins út af laginu af því að mér fannst við vera búnir að vera sterkari aðilinn í leiknum. Mér fannst að við hefðum átt að vera búnir að skora töluvert fleiri mörk. Við fengum helling af færum til þess að skora; góð færi. Þetta var svolítið svipað og á móti Györ þar sem við erum kannski klaufar að nýta ekki þessi færi til þess að setja okkur í betri stöðu. En það var orka í strákunum, frábært hvernig þeir börðust, voru einbeittir í gegnum leikinn og misstu ekki hausinn þótt á móti blésí. Þeir eru bara búnir að vera mjög sterkir í því. Ég er mjög sáttur með frammistöðuna en ég hefði viljað aðeins meira forskot í einvíginu. Tækifæri til að setja annað mark Sölvi segir að Víkingar hafi viljað bæta þriðja markinu við undir lok leiksins. „Þetta er bara hálfleikur og ég sá enga ástæðu til þess að fara að verja eitthvað forskot í hálfleik. Það er nú sjaldan sem maður fer að verja forskotið í fyrri hálfleik og við sáum bara tækifæri til þess að reyna að setja annað mark og koma okkur í betri stöðu fyrir útileikinn,“ sagði Sölvi. Frábær pressa hjá okkur Hann kvaðst sáttur með hvernig upplegg Víkings gekk eftir í kvöld en heimamenn pressuðu gestina mjög framarlega, sérstaklega í fyrri hálfleik. „Bara frábærlega. Þetta lið spilar flottan fótbolta og í leikjunum sem við höfum séð hafa þeir stýrt leiknum með frábæru spili á milli sín. Þeim tókst það ekki í dag. Þetta var frábær pressa hjá okkur og hún virkaði vel. Þeir enduðu seinni hálfleikinn á að sparka löngum boltum fram sem er ákveðið merki um að þetta hafi verið vel gert hjá okkur,“ sagði Sölvi. „Við tókum áhættu. Við skildum þrjá og þrjá eftir aftast í vörninni og varnarmennirnir okkar leystu þetta frábærlega. Menn í næstu línu voru líka tilbúnir að vinna til baka, vinna seinni boltann og það var rosalega mikil orka sem fór í þennan leik, rosalega mikill dugnaður í strákunum og hugrekki. Þannig að ég er bara mjög sáttur með þá í dag.“ Eins og svo oft áður í Evrópuleikjum sýndi Nikolaj sínar bestu hliðar. „Það er alltaf hægt að treysta á að Niko skili inn frammistöðu og í dag bætti hann við tveimur mörkum. Þannig að ég er bara virkilega sáttur og það er gott fyrir okkur,“ sagði Sölvi að endingu. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Tengdar fréttir Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ Nikolaj Hansen var glaður þegar hann haltraði í viðtal eftir leik Víkings og Beer Sheva í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann skoraði bæði mörk Íslandsmeistaranna í 2-1 sigri þeirra. 21. júlí 2026 21:50 Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Fleiri fréttir Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjá meira