Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil

Anthony Taylor hefur lagt flautuna á hilluna. Hann hefur verið dómari í 20 ár og dæmt í ensku úrvalsdeildinni síðan árið 2010. Hann hættir vegna álags og gagnrýni sem hann hefur fengið á ferlinum.
Anthony Taylor er nafn sem margir fótboltaáhugamenn kannast við enda hefur hann verið dómari í ensku úrvalsdeildinni í mörg ár. Hann hefur dæmt marga af stærstu leikjum deildarinnar en því fylgir mikil gagnrýni.
Að vera dómari í fótbolta getur verið erfitt starf vegna þess að sama hvað þú gerir þá er alltaf einhver sem er ósáttur við þig. Þó að dómari dæmi leik fullkomlega er einhver sem mun vera ósáttur og gagnrýna ákvarðanir dómarans.
Þar er enska úrvalsdeildin engin undantekning en Anthony Taylor hefur dæmt 668 leiki á Englandi. Einnig hefur hann dæmt 163 landsleiki og hefur dæmt á stórmótum síðan árið 2020.
Síðasti leikur sem Anthony Taylor dæmdi á sínum ferli var leikur Spánar og Portúgal í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins. Þar vann Spánn 1-0 og endaði mótið á að verða heimsmeistari.
Taylor segir að nú geti hann hafið nýjan kafla í lífinu en óvíst er hvað hann tekur sér fyrir hendur. Áður en hann varð dómari vann hann sem fangelsisvörður.