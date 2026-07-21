„Búinn að bíða eftir svona leik“ Hjörvar Ólafsson skrifar 21. júlí 2026 21:44 Ian David Jeffs getur verið stoltur af frammistöðu Breiðabliks í kvöld. Ian David Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var að vonum ánægður með sóknarleik síns liðs þegar liðið gjörsigraði Val í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld. „,Sóknarleikurinn okkar var frábær og við tengdum saman margar sendingar sem sköpuðu fallegar sóknir. Ég er svolítið búinn að bíða eftir svona leik þar sem við höfum verið að skapa svipaðar stöður og í þessum leik án þess að ná að nýta það til fullnustu,“ sagði Ian David Jeffs, þjálfari Breiðabliks, eftir leik. „Það voru margir leikmenna að spila vel og við fengum framlag úr mörgum áttum í sóknaraðgerðum okkar. Hrafnhildur Ása og Agla María voru þær sem bundu endahnútinn en Edith, Líf, Katelyn og Þórdís Elva tóku líka virkan þátt í sóknaruppbyggingunni,“ sagði Jeffs þar að auki. „Hrafnhildur Ása hefur verið að pæla í því að það hafi hægst á markaskorun hennar undanfarið en ég hef verið að minna hana á að hún sé að koma sér í mjög góðar stöður. Að þessu sinni náði hún og fleiri leikmenn að nýta þau tækifæri sem gáfust,“ sagði hann . „Ég var líka ánægður með þá leikmen sem komu inná og héldu tempóinu upp þrátt fyrir að við höfum ekki náð að skora jafn mikið í seinni hálfleik. Þórdís Elva kom flott inn í liðið og það var eins og hún væri búin að spila með okkur í fimm ár. Það var gaman að sjá allt liðið spila í kvöld og margar góðar sóknir litu dagsins ljós,“ sagði Jeffs. Íslenski boltinn Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Fleiri fréttir Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjá meira