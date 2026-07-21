Fótbolti

„Búinn að bíða eftir svona leik“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Ian David Jeffs getur verið stoltur af frammistöðu Breiðabliks í kvöld. 
Ian David Jeffs getur verið stoltur af frammistöðu Breiðabliks í kvöld. 

Ian David Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var að vonum ánægður með sóknarleik síns liðs þegar liðið gjörsigraði Val í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld. 

„,Sóknarleikurinn okkar var frábær og við tengdum saman margar sendingar sem sköpuðu fallegar sóknir. Ég er svolítið búinn að bíða eftir svona leik þar sem við höfum verið að skapa svipaðar stöður og í þessum leik án þess að ná að nýta það til fullnustu,“ sagði Ian David Jeffs, þjálfari Breiðabliks, eftir leik.

„Það voru margir leikmenna að spila vel og við fengum framlag úr mörgum áttum í sóknaraðgerðum okkar. Hrafnhildur Ása og Agla María voru þær sem bundu endahnútinn en Edith, Líf, Katelyn og Þórdís Elva tóku líka virkan þátt í sóknaruppbyggingunni,“ sagði Jeffs þar að auki.

„Hrafnhildur Ása hefur verið að pæla í því að það hafi hægst á markaskorun hennar undanfarið en ég hef verið að minna hana á að hún sé að koma sér í mjög góðar stöður. Að þessu sinni náði hún og fleiri leikmenn að nýta þau tækifæri sem gáfust,“ sagði hann .

„Ég var líka ánægður með þá leikmen sem komu inná og héldu tempóinu upp þrátt fyrir að við höfum ekki náð að skora jafn mikið í seinni hálfleik. Þórdís Elva kom flott inn í liðið og það var eins og hún væri búin að spila með okkur í fimm ár. Það var gaman að sjá allt liðið spila í kvöld og margar góðar sóknir litu dagsins ljós,“ sagði Jeffs.

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