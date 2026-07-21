Anderson sendir Nottingham Forest kveðju Andri Broddason skrifar 21. júlí 2026 23:15 Elliot Anderson sendir sínu gamla félagi kveðju og þakkar stuðninginn. Getty/Mike Egerton Elliot Anderson sendir Nottingham Forest kveðju eftir að hafa yfirgefið félagið nú í sumar. Hann hefur gengið í raðir Manchester City eftir að hafa verið hjá Nottingham Forest í tvö ár. Hann er dýrasti leikmaður í sögu Manchester City. Elliot Anderson var einn af lykilmönnum enska landsliðsins á heimsmeistaramótinu eftir að hafa verið mjög góður í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City keypti leikmanninn fyrir 116 milljónir punda fyrr í sumar en hann var orðaður við mörg lið. Uppeldisfélag Anderson er Newcastle og spilaði hann 44 leiki fyrir félagið. Þaðan var hann keyptur til Nottingham Forest og var þar í tvö tímabil. Hann mun svo leika með Manchester City á næsta tímabili. Forest family, Firstly I am so grateful for the love and support you have shown me over the last 2 years especially towards the end of this season. From the minute I walked through the door i fell in love with this club. I want to thank all the staff and players for welcoming… pic.twitter.com/ycW28mNATI— Elliot Anderson (@elljanderson) July 21, 2026 „Ég er svo þakklátur fyrir ástina og stuðninginn sem þið hafið sýnt mér síðustu tvö ár. Ég hef fundið fyrir ást félagsins frá fyrstu stundu.“ Anderson er virkilega stoltur af því að hafa komið Nottingham Forest í Evrópukeppni en það er langt síðan Nottingham Forest hefur náð því. „Að hafa komið félaginu í Evrópukeppni eftir 29 ára bið er það sem þið stuðningsmenn eigið skilið. Nottingham Forest mun alltaf eiga stað í mínu hjarta. Takk fyrir allar ógleymanlegu minningarnar.“ Elliot Anderson er 23 ára og hefur spilað sautján landsleiki. Hann hefur enn ekki skorað mark fyrir enska landsliðið. Enski boltinn Nottingham Forest Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Kevin Keegan látinn Enski boltinn Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Fleiri fréttir Anderson sendir Nottingham Forest kveðju Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Sjá meira