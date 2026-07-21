Fótbolti

Ander­son sendir Nottingham Forest kveðju

Andri Broddason skrifar
Elliot Anderson sendir sínu gamla félagi kveðju og þakkar stuðninginn.
Elliot Anderson sendir sínu gamla félagi kveðju og þakkar stuðninginn. Getty/Mike Egerton

Elliot Anderson sendir Nottingham Forest kveðju eftir að hafa yfirgefið félagið nú í sumar. Hann hefur gengið í raðir Manchester City eftir að hafa verið hjá Nottingham Forest í tvö ár. Hann er dýrasti leikmaður í sögu Manchester City.

Elliot Anderson var einn af lykilmönnum enska landsliðsins á heimsmeistaramótinu eftir að hafa verið mjög góður í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City keypti leikmanninn fyrir 116 milljónir punda fyrr í sumar en hann var orðaður við mörg lið.

Uppeldisfélag Anderson er Newcastle og spilaði hann 44 leiki fyrir félagið. Þaðan var hann keyptur til Nottingham Forest og var þar í tvö tímabil. Hann mun svo leika með Manchester City á næsta tímabili.

„Ég er svo þakklátur fyrir ástina og stuðninginn sem þið hafið sýnt mér síðustu tvö ár. Ég hef fundið fyrir ást félagsins frá fyrstu stundu.“

Anderson er virkilega stoltur af því að hafa komið Nottingham Forest í Evrópukeppni en það er langt síðan Nottingham Forest hefur náð því.

„Að hafa komið félaginu í Evrópukeppni eftir 29 ára bið er það sem þið stuðningsmenn eigið skilið. Nottingham Forest mun alltaf eiga stað í mínu hjarta. Takk fyrir allar ógleymanlegu minningarnar.“

Elliot Anderson er 23 ára og hefur spilað sautján landsleiki. Hann hefur enn ekki skorað mark fyrir enska landsliðið.

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