Aston Villa reynir að fá Garnacho

Aston Villa er í viðræðum við Chelsea um að fá Alejandro Garnacho í sínar raðir. Búist er við að Garnacho komi að láni sem gæti endað með því að Villa kaupi leikmanninn.
Alejandro Garnacho hefur ekki fagnað góðu gengi upp á síðkastið en eftir að hafa verið ósáttur með spilatíma sinn hjá Manchester United fór hann til Chelsea á síðasta tímabili. Þar gekk honum ekki betur en hann hefur aðeins skorað átta mörk í 43 leikjum, þar af aðeins eitt í ensku úrvalsdeildinni.
Þegar Garnacho lenti í deilum við Manchester United deildi hann mynd af sér í Aston Villa-treyju merktri Marcus Rashford sem var þá á láni hjá Aston Villa. Ástæða för Rashford til Villa er vegna þess að hann var ekki verið settur í leikmannahóp Manchester United. Nú virðist sem Garnacho geti aftur klæðst Aston Villa-treyju.
Fyrir stuttu gerði Chelseatilboð í Morgan Rogers, leikmann Aston Villa, fyrir 117 milljónir punda. Svo virðist sem Aston Villa hafi samþykkt tilboðið en ekki er enn búið að formlega kynna Rogers sem leikmann Chelsea.
Mikið er búið að vera í gangi í félagsskiptum hjá Aston Villa en leikmenn hafa bæði verið á förum og nýir komið í staðinn. Youri Tielemans, Donyell Malen, Enzo Barrenechea og Lewis Dobbin eru allir á förum frá félaginu.
Johan Manzambi, Joao Gomes og Modou Keba Cisse hafa allir verið staðfestir sem nýir leikmenn Aston Villa. Alejandro Garnacho gæti bæst við í þennan hóp.