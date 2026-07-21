Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 21. júlí 2026 21:45 Guðni Eiríksson er hæstánægður með sitt lið upp á síðakstið. Anton/Vísir „Maður kvartar ekki þegar liðið manns skorar sex til sjö mörk í leik,“ sagði glaður Guðni Eiríksson, þjálfari FH, eftir markaleik í Kaplakrika í kvöld. Lokatölur 7-3 fyri toppliði FH gegn Stjörnunni. FH hélt áfram sinni sigurgöngu í deildinni með enn einum markaleiknum í kvöld en liðið hefur skorað 20 mörk í síðustu þrem leikjum. „Við erum bara að halda áfram með það sem við erum að gera leik eftir leik, skorum fullt af mörkum og sköpum okkur fullt af færum og hefðum svo sannarlega getað skorað fleiri mörk.“ Guðni var afar sáttur með sitt lið sem hefði hæglega getað skorað fleiri mörk. „Frábær fyrri hálfleikur hjá FH liðinu sem lagði grunninn að þessum sigri, klárlega. Fórum inn í hálfleikinn 4-1 og það hefði getað verið miklu miklu stærra. Við ógnuðum þeim alls staðar á vellinum, vinstra megin, hægra megin og fyrir miðsvæðinu og þar á milli þannig að það var erfitt að eiga við okkur.“ Gríðarleg ákefð einkennir FH liðið sem er að sögn Guðna tilkomin vegna þess góða forms sem leikmenn hans eru í. „Til þess að viðhalda ákefð sem þessari þá þarf liðið að vera í góðu formi og þær eru það svo sannarlega, það er bara algjör lykill. Þú getur ekki spilað svona fótbolta nema að vera í standi.“ Guðni gætir að því að horfa ekki of langt fram í framtíðina. „Við erum bara að horfa á einn leik í einu og hugsa um okkur. Þegar við erum að undirbúa okkur fyrir leiki þá erum við bara að pæla í okkur og hvernig við ætlum að fara í gegnum andstæðinginn og það er ekkert annað sem við erum að hugsa um. Hver leikur á sitt líf og við ætlum að njóta í kvöld og svo byrjum við bara að undirbúa næsta leik. Þannig gengur lífið fyrir sig þegar tímabilið er í gangi.“ FH er á toppnum og hefur verið þar stóran hluta tímabilsins, sem er ekki eitthvað sem FH-ingar eru vanir að sjá. Aðspurður hvernig það gangi að halda leikmönnum sínum á jörðinni í þeirri velgengni sem FH liðið er að njóta þessi dægrin þá hafði Guðni þetta að segja. „Það hefur gengi furðu vel eins og úrslitin sýna leik eftir leik. Það sem skiptir rosalega miklu máli er að það er enginn að fara eitthvað fram úr sér. Þetta er langt mót og ef við ætlum að vera eitthvað að horfa fram í tímann þá erum við að skemma augnablikið sem að við erum að búa til leik eftir leik. Við erum að njóta og við spilum af gleði og ég held að það sjáist alveg. Það er gaman að spila þann fótbolta sem við spilum.“ Besta deild kvenna Íslenski boltinn FH Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Fleiri fréttir Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjá meira